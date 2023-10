Norris: Je stále reálné, abychom se s Ferrari utkali o třetí místo v Poháru konstruktérů

Jezdec McLarenu Lando Norris věří, že McLaren stále může dosáhnout na třetí místo v Poháru konstruktérů, které momentálně drží Ferrari.

V prvních osmi závodech letošní sezony bylo maximem McLarenu šesté místo, které navíc britský tým získal v poměrně divoké GP Austrálie. Stáj se trápila a nezdálo se, že by mohla letošní sezonu zachránit.

Skoro až bláznivě pak vyzněla slova Miky Häkkinena, který v červnu prohlásil, že se McLaren ještě v roce 2023 stane největším vyzyvatelem Red Bullu v bojích o vítězství.

Netrvalo však dlouho a předpověď mistra světa z let 1998 a 1999 se začala vyplňovat. McLaren počínaje červencovou GP Rakouska začal na svůj vůz nasazovat zásadní technická vylepšení, která prakticky okamžitě vyšvihla oranžové monoposty mezi nejlepší týmy.

I když McLaren stále čeká na první vítězství, bilance pěti druhých míst v posledních osmi velkých cenách hovoří jasně – britská stáj je momentálně druhým nejsilnějším týmem ve formuli 1.

McLarenu sice i nadále v Poháru konstruktérů patří pátá pozice, ale čtvrtý Aston Martin, který má jen o 11 bodů více, se mu asi jen těžko ubrání.

Podle Landa Norrise pak nemusí být ani vyloučeno, že se McLaren dokáže v posledních pěti závodech dostat i před momentálně třetí Ferrari, za kterým stáj z Wokingu zaostává o 79 bodů.

„Řekl bych, že je to možné. Vždyť před několika závody jsme ztráceli 70 bodů na Aston,“ uvedl pilot McLarenu, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že odvádíme dobrou práci, a to nejen z hlediska rychlosti. Měli jsme třeba i zastávku v boxech za 1,8 sekundy, což je od mechaniků skutečně působivé. Pracují nesmírně tvrdě," nechal se slyšet Norris, který skončil mezi třemi nejlepšími v každém z posledních třech závodů.

McLaren zářil především v posledních dvou závodních víkendech, ve kterých nasbíral 80 bodů. Norris si nicméně uvědomuje, že takové bodové žně nemusí jeho tým zažívat pokaždé. Naposledy v Kataru navíc McLaren vydělal i na kolizi jezdců Mercedesu.

„Víme, že byl Mercedes (v Kataru, pozn. red.) rychlý, pravděpodobně skoro stejně rychlý jako my, jen stále dělá chyby. Uvědomuji si, že pokud budou mít čistý víkend, budou nám komplikovat život. I to je důvod, proč si nejsem tak jistý, když to říkám (že McLaren může skončit v PK třetí, pozn. red.),“ tvrdí Norris, který zároveň nezapomíná ani na Ferrari.

„Je to jen tři víkendy zpátky, co Ferrari bylo na pole position a vyhrálo závod. Od té doby se vlastně nic nezměnilo, jen šlo o jiné tratě, ve kterých jsme vypadali lépe, zatímco oni hůře,“ sdílí svůj pohled britský závodník a dodává:

„Myslím, že rozhodně nejsme přehnaně sebevědomí. Jsme sebevědomí, myslím, že musíme být, ale zároveň víme, že nás ještě čekají závody, ve kterých nebudeme tak silní.“