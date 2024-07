Norris je spokojen, Piastri čekal více deště

Po dvojitém vítězství před týdnem na Hungaroringu odstartuje dvojice oranžových monopostů po penalizaci Maxe Verstappena ze čtvrtého a pátého místa, přičemž lépe kvalifikační souboj vyzněl pro Landa Norrise.

„Vlastně jsem celkem spokojen. Včera to bylo dobré, celý víkend jsou red bully krok před námi. I když jsme včera byli trochu rychlejší, nemyslím, že Red Bull ukázal své karty, my ano. To, co jsme předvedli včera, bylo více méně maximem toho, co máme,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Před dneškem jsme byli optimističtí, ale já se trochu trápil. Oscar byl v prvních dvou částech skoro nejrychlejší, v Q3 jsme se oba trochu více trápili. Já to dnes ale nedokázal poskládat, byl jsem neustále o krok pozadu.

„Když jsem pak skončil pátý, byl jsem vlastně překvapen a potěšen. Stále ale musím předjet některé rychlé vozy jako Pérezův red bull. Lehce nižší přítlak nám dnes možná trochu uškodil, ale zítra nám snad pomůže,“ doufá čtvrtý Norris.

Piastrimu nevyšla strategie v Q3

Hned za sebou bude mít vítěze minulého závodu v Maďarsku Oscara Piastriho, který bude stát pátý.

„Jsou tu různé druhy asfaltu. Nový asfalt má spoustu přilnavosti, úseky se starým asfaltem nedrží, je těžké to v průběhu kola zvládnout. Auto je ale rychlé, jen pár chyb z mé strany a také strategie pneumatik, kterou jsme se na konci Q3 vydali, nevyšla,“ řekl Piastri pro Sky Sports F1.

„Čekali jsme, že bude pršet trochu více. V tu chvíli se zdálo nasadit naši poslední novou sadu jako rozumné, ale nepršelo tolik. To je trochu škoda, ale jsme na dobré startovní pozici. Spa je okruh, na kterém můžete předjíždět a naše rychlost na suché trati vypadá opravdu dobře, takže myslím, že stále můžeme bojovat.“