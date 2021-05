Norris je špičkovým jezdcem, ale stát se mistrem světa, to je jiný příběh, říká Seidl

„Abych byl upřímný, musím se usmívat, když čtu všechny ty komentáře o budoucích mistrech světa, protože když si přečtete všechny komentáře za posledních 12 měsíců, máme v tuto chvíli na startovním roštu spoustu budoucích mistrů světa!“

„Já se ptám, kde budou všichni tito kluci jezdit, protože každý rok může být jen jeden mistr,“ řekl Andreas Seidl, kterého cituje F1i.

„Lando dosáhl v průběhu tří let velmi působivého výkonu. Je působivé vidět, co letos předvádí. Pokud se bude dál takto vyvíjet jako jezdec i jako člověk, tak si myslím, že za několik let bude mít všechno, co je potřeba k tomu, aby se stal špičkovým jezdcem ve formuli 1. Myslím, že stát se mistrem světa je pak zase jiný příběh. To je něco, co se vždy těžko předpovídá.“

„Musíte být ve správný okamžik ve správném autě a musíte to dotáhnout i jako jezdec 23krát za rok, ne jen párkrát.“

Seidl také částečně přirovnal Norrise k Hamiltonovi, kterého obdivuje za jeho výkony a konzistentnost.

„Viděli jsme to napříč kategoriemi. Podle toho, co tam Lando dokázal, je něčím výjimečný. Je zkrátka důležité se nenechat unést a to i pro něj samotného s výsledky, které předvedl předtím a letos. Je prostě důležité mít hlavu dole, zůstat soustředěný, tvrdě pracovat společně s týmem.“

„Samozřejmě i on může v budoucnu vyhrávat v závodech jen tehdy, pokud uděláme kroky po týmové stránce. Ale jsem si jistý, že s ním v budoucnu zažijeme spoustu zábavy a také úspěchů.“