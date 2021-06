Norris je s výsledkem závodu spokojený, Ricciardo doufal, že to bude napínavější a bylo

Lando Norris po penalizaci startoval do Velké ceny Ázerbájdžánu z devátého místa. V cíli závodu byl pátý. Ricciardo startoval až ze třinácté pozice a dojel na devátém místě. McLaren získal celkově 12 bodů, Ferrari ale o čtyři více a je na třetím místě v Poháru konstruktérů.

„S dnešním výsledkem jsme spokojeni, páté místo bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat,“ řekl Norris. „Byl to dlouhý závod, v jehož polovině se obtížně předjíždělo. Tu a tam došlo k několika kolizím, které nám umožnily získat několik míst a dvě předjetí při závěrečném restartu byla skvělá. Myslím, že to bylo dobré zotavení z toho, kde jsme byli na začátku závodu po docela špatném prvním kole, ve kterém jsem měl smůlu. Slušný počet bodů pro nás jako tým.“

„Na závěr bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast rodině Mansoura Ojjeha. Tento výsledek byl dnes pro něj.“

„Dnes jsem si v některých momentech závodu říkal: ‚Doufám, že to bude trochu napínavější‘, a najednou to tak bylo!“

„Měli jsme několik pozitivních momentů, ale také několik těžkých období. Na tvrdých pneumatikách jsem si trochu vybrzdil plošku, takže v posledních kolech před červenou vlajkou to bylo složité, ale předtím to nebylo tak zlé. Při posledním startu jsem měl pocit, že jsem dobře odstartoval, dobře jsem se rozjel po vnější straně, ale s několika auty na vnitřní straně tam nebylo moc místa. Ve druhé zatáčce se to všechno zúžilo a já jsem cítil ránu zezadu. Nemohl jsem toho moc udělat, ale budeme dál pracovat na našem plánu a pokračovat vpřed.“

„Chtěl bych také vzdát hold Mansourovi a poslat soustrast Kathy a celé jeho rodině. Byl obrovským přínosem pro McLaren i celý sport a bude nám velmi chybět.“