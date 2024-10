Norris je s třetím místem v kvalifikaci spokojen

Za Carlosem Sainzem a Maxem Verstappenem odstartuje Norris ze třetí pozice. Vedle sebe bude mít ve druhé řadě Charlese Leclerca.

„Vždy se to těžko říká, ale s třetím místem jsem velmi spokojen. Cítím, že jsem se velmi brzy dostal na limit auta, což bylo dobré. Měl jsem ale problém z něj v posledních dvou kolech dostat více,“ řekl Norris.

„Carlos a Max zajeli dobrá kola, hlavně Carlos je celý víkend velmi rychlý. S třetím místem jsem spokojen.“

Samotný závod je podle Norrise obtížné předpovědět, nejsilněji podle něj ale vypadá Ferrari.

„Těžko říct. Nikdo z nás neodjel pořádné dlouhé jízdy na pneumatikách, na kterých pojedeme zítra. To je pro nás všechny neznámá, ale Ferrari bylo v posledních závodech velmi dobré v kvalifikaci a mělo dobrou rychlost v dlouhých jízdách. Bude to složité, ale jsme v dobré pozici, takže se na to těším.“

Piastri: Udělal jsem hloupou chybu

Mezi pěti nepostupujícími z první části kvalifikace byl překvapivě také pilot McLarenu Oscar Piastri, který zajel pouze 17. čas.

„Ve 12. zatáčce jsem vyjel mimo, sklouznul jsem se na obrubníku a bylo to. Moje kolo by v klidu stačilo, takže je velmi frustrující udělat takovou chybu,“ řekl Piastri pro Sky Sports F1.

„Ztratil jsem tam asi sekundu, bolí to. Je to zrádný okruh, tím to ale dnes nebylo. Udělal jsem hloupou chybu. Máme podobnou pozici jako vloni Lando, takže se pokusím nastudovat, jak se dostal polem vpřed, a zkusím udělat totéž.“