Norris je rád, že Albon nedostal penalizaci

„Každý si myslí, že došlo ke srážce, nedošlo ke srážce,“ řekl Norris bezprostředně po závodě. Tehdy ještě nevěděl, že z vozů odlétaly kusy karbonu. „V mých očích nebyl žádný kontakt.“

Později k tomu pro Autosport dodal: „Mé brzdy se přehřívaly kvůli úlomkům (z předního křídla Leclercova vozu), což znamenalo, že jsem zcela zablokoval přední pravé kolo. On to tam potom poslal z velké dálky.“

„Bylo to od něj trochu riskantní, protože by mě dříve nebo později předjel. Byl mnohem rychlejší. Ale myslím, že to je závodění. Nedostal trest, že? Dobře.“

„Donutil mě opustit trať, ale myslím, že takové je už závodění. Tak by to mělo být. Poslal to dovnitř, udělal pohyb, férová hra.“

„Viděl jsem ho příliš pozdě, abych byl upřímný. Dostal jsem se na vrchol zatáčky a v tom okamžiku jsem ho viděl. Podívám se na onboard záběry, ale jakmile mě vidíte zatáčet doleva, tak v ten okamžik jsem ho uviděl. Snadno se to mohlo změnit v něco mnohem horšího.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson