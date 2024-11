Norris je příjemně překvapený rychlostí McLarenu. Piastri nevyloučil, že ho nechá vyhrát

Mezi prvním a druhým místem je ve sprintu rozdíl 1 bodu. Lando Norris ale potřebuje v souboji s Maxem Verstappenem každý bod, protože jeho ztráta je stále velká.

„Uvidíme, jaké budeme mít zítra tempo,“ reagoval Piastri pro Sky Sport na otázku, zda je ochoten se vzdát vítězství ve sprintu ve prospěch Norrise.

„Myslím, že cílem je dojet na prvním a druhém místě a pak uvidíme, jaké bude pořadí.“

„Vím, že nejsem ve hře o titul, z pohledu týmu je jedno, v jakém pořadí dojedeme, takže vím, že to tak je a uvidíme. Říkal jsem, že se vzdám vítězství, už když jsme o tom poprvé jednali. Bylo by hezké vyhrát, ale rozdíl je jeden bod a není to hlavní závod, takže uvidíme.“

„Lando potřebuje body do šampionátu mnohem více než já, ale samozřejmě chci pořád vyhrát. Pokud se budu snažit a předvedu dobré tempo, určitě to nezůstane bez povšimnutí, ale uvidíme.“

Norris byl příjemně překvapen rychlostí

„Myslím, že je to velké zlepšení ve srovnání s tím, jak jsme na tom byli dnes dříve (v tréninku, pozn. redakce), kdy jsme se hodně trápili,“ uvedl Norris. „Trochu mě překvapilo, že jsme dnes byli tak rychlí, ale samozřejmě příjemně.“

„Bylo to dobré kolo. V posledním kole jsem udělal příliš mnoho chyb a zajel jsem do boxů. Ale jako tým jsme odvedli dobrou práci. Jak jsem řekl, nečekal jsem to, takže je to příjemné překvapení. Jen jsem v posledním kole udělal příliš mnoho chyb, to je vše.“

Během kvalifikace se zdálo, že McLaren má chvílemi před svými soupeři značný náskok. Norris si však není jistý, jak dobře se to promítne do zítřejšího sprintu.

„Zítra je úplně jiný den, tak uvidíme. Rozhodně jsme udělali několik dobrých kroků vpřed. S dneškem jsem spokojený, ale uvidíme, jak to půjde zítra ve sprintu.“