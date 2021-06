Norris je překvapen malou ztrátou na Mercedes, Ricciardo výkonnostním propadem

Britského jezdce překvapila zejména malá ztráta na piloty Mercedesu, kteří (z pohledu časů před zapsáním Bottasovy penalizace, pozn. redakce) skončili na druhém a třetím místě. Bottas byl o 86 tisícin a Lewis Hamilton o 53 tisícin rychlejší než Norris.

„Myslím, že jsme očekávali, že tu budeme silní, protože jsme si celkem dobře vedli celý víkend. Vůz byl dobrý a do Q3 vždy uděláme krok vpřed. Je nečekané, že jsme před jedním red bullem, protože ty byly rychlé od prvního kola a po celý víkend daleko před námi,“ řekl Norris.

„Je to podobné jako v Monaku, v Baku nebo dalších tratích, kde se zdálo, že ztrácíme na Mercedes a Red Bull, ale s menším množstvím paliva se podle mě všechny vozy srovnají, občas vás to může překvapit a my můžeme být před nimi. Je hezké, že jsem do jedné desetiny od obou mercedesů, což je trochu šokující.

„Na papíře byli v pátek o dost rychlejší než my, takže nečekám, že proti nim budu velmi konkurenceschopný. Stále máme dobrou šanci porazit všechny za námi, takový je plán.“

Ricciardo nemá vysvětlení pro ztrátu rychlosti

Devět pozic za svým týmovým kolegou skončil na 13. místě ve štýrské kvalifikaci Daniel Ricciardo, který se tak počtvrté v letošní sezóně nedostal do Q3.

V prostřední části kvalifikace zaostal za Norrisem o půl sekundy.

„To, co se dnes stalo, je mi záhadou. Včera jsme byli rychlí (Ricciardo skončil druhý ve druhém tréninku, pozn. redakce) a vím, že je to jen pátek, nečekal jsem, že dnes budu bojovat o pole position.

„Byli jsme ale se vším celkem v pohodě. Dnes jsme vyjeli s autem a byli jsme o sekundu pomalejší, což je hodně. Kvalifikace pak byla výsledkem dnešního rána, chyběla nám rychlost. Proč? To nevím. Cítil jsem, že z auta už více dostat nemohu.“