Norris je dva body od zákazu startu. Ale jen teoreticky...

Za souboj s Pérezem dostal Norris penalizaci pěti sekund, ale také dva trestné body. Celkem jich má nyní 10. Pokud získá jezdec 12 bodů, čeká ho zákaz startu v jednom závodě.

Tak horké to ale nebude. Každý trestný bod má platnost přesně rok (dokonce na minutu). Norrisovi se 10. července ve 14:02 odečtou dva body z loňské Grand Prix Štýrska. Norris tehdy v prvním tréninku předjížděl Gaslyho pod žlutými vlajkami, které na trati vlály kvůli vozu Latifiho.

Jakmile jezdci vyjedou na trať v Silverstonu, bude mít Norris na kontě už „jen“ 8 bodů. Další se mu ale smažou až v listopadu, takže si bude muset dávat i tak pozor. Získat čtyři body totiž lze poměrně snadno i za jeden závod (jak ukázal Pérez).

Další tři Norrisovy body se mimochodem opět týkají žlutých vlajek a odstaveného vozu Latifiho – tentokrát v kvalifikaci v Turecku. Další tři body pak získal Norris letos v Baku, když vinou špatné komunikace s týmem nezajel do boxů v době, kdy byly na trati vyvěšeny červené vlajky.

Trestné body Landa Norrise

Závod Počet Vyprší Důvod Štýrska 2020 2 10. července 2021 Předjíždění pod žlutými vlajkami v FP1 Turecka 2020 3 14. listopadu 2021 Ignorování žluté vlajky v kvalifikaci Ázezrbájdžánu 2021 3 5. června 2022 Nevjetí do boxů při červené vlajce Rakouska 2021 2 4. července 2022 Vytlačení Péreze

Poslední dva body získal v neděli za souboj s Pérezem. Ani Mexičan ale neodjel s prázdnou. Za souboje s Leclercem dostal dvakrát pět sekund a také dvakrát dva body. Celkem jich má 8.

Pérezovi se první body odečtou v polovině srpna, ale půjde jen o 1 bod za ignorování modrých vlajek ve Španělsku 2020. Další bod bude odečten 11. září za kolizi s Icemanem ve druhém tréninku vloni v Toskánsku.

Norris trestné body kritizuje

„Svým přístupem k incidentu v Baku s červenou vlajkou a tím, že jsem nezajel do boxů, když jsem měl, jsem nikoho neohrozil, vlastně naopak a vše jsem udělal bezpečně. Proč bych si za to měl zasloužit trestné body?“ ptá se Norris.

„Proč bych si měl dnes zasloužit trestné body za to, že někdo vjel do štěrku? Takže ano, nic z toho, co jsem udělal, není nebezpečné.“

„Mám pocit, že v některých případech si možná zasloužíte trest na trati, protože jste udělali něco špatného z hlediska závodění a prostě jste udělali chybu, ale pak jsou věci, které lidé dělají každou chvíli a které jsou skutečně nebezpečné.“

„Pokud předjíždíte při žluté vlajce a uděláte něco, co je jasně v rozporu s pravidly, co ohrozí lidi, pak chápu, že jezdec dostane trestné body. A pokud se to sečte, dostanete zákaz závodění.“

„Ale za takovéto drobnosti je to podle mě prostě hloupost. Není to to, čím by formule 1 měla být, a já bych očekával a doufal, že mě ostatní lidé v takovém názoru podpoří.“