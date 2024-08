Norris: Další kolize mezi mnou a Verstappenem se dají očekávat

Lando Norris v letošní sezoně svedl několik zajímavých soubojů s úřadujícím mistrem světa Maxem Verstappenem.

Nejvíce pozornosti si vynutila bitva, kterou předvedli v rakouském Spieblergu. Vše tehdy navíc vyústilo vzájemnou kolizí, kvůli které musel Norris odstoupit, zatímco Verstappen si dojel alespoň pro pátou příčku.

Norris si s odstupem času nicméně uvědomuje, že podobná srážka mezi ním a Verstappenem nemusela být ani zdaleka poslední.

„Předpokládám, že budu mít v budoucnosti další kolize – s různými jezdci, nejen s Maxem,“ prohlásil jezdec McLarenu v rozhovoru pro web RacingNews365.com.

„Není to přímo tak, že bych to úplně očekával, ale takové scénáře či okolnosti prostě vždy nastanou. Pokud v F1 strávím dalších pět či deset let, tak k takovým situacím zkrátka dojde,“ uvědomuje si Norris, který přitom na dráze podle svých neřeší, s kým zrovna bojuje.

„Co se děje mimo F1 je úplně jiný svět. Je to pro mě jiný život a mám i odlišnou mentalitu. Ani mozek nepoužívám stejně, když jsem mimo kokpit a když mám na sobě helmu,“ řekl ke svému přístupu britský závodník.

„Je mi úplně jedno, jestli jsem minulý týden s někým hrál padel nebo šel na večeři. Nic z toho nezmění to, že chci na dráze vyhrát,“ dodal na toto téma vítěz letošní GP Miami.