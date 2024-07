Norris byl v pátek nejrychlejší. S autem ale zatím není moc spokojený

„Byl to dobrý den, i když to vypadá, žeRed Bull je velmi rychlý,“ řekl Norris. „Necítil jsem se však dnes ve voze stoprocentně dobře, takže musíme zjistit, jak můžeme tento pocit do zítřka zlepšit. Dnes jsme byli první, ale necítil jsem se úplně pohodlně. Doufejme, že se nám podaří snáze najít rytmus.“

„Teď přijedeme na jakoukoli trať a jsme blízko dobrému nastavení, už nemusíme auto měnit. Pokud to uděláte, znamená to, že jste před víkendem neodvedli dobrou práci. Ale připravili jsme se dobře, auto máme dobře nastavené a funguje, ale myslím, že pocit z mé strany stále není nejlepší.“