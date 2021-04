Norris byl jednou nohou ve druhé řadě, o svůj čas ale přišel

Norris se v závěru třetí části kvalifikace posunul na průběžné druhé místo za Lewise Hamiltona. Vzápětí však spadl na sedmé místo poté, co mu byl smazán jeho čas, když se ukázalo, že se při průjezdu šikanou nevešel mezi bílé čáry.

Kdyby mu přitom jeho čas 1:14.454 zůstal, rozdělil by na startovním roštu na třetím místě piloty Red Bullu Sergia Péreze a Maxe Verstappena.

„Jsem pěkně zklamaný a naštvaný na sebe. Až do té doby to byl velmi dobrý den. Myslím, že tým odvedl skvělou práci, vůz v kvalifikaci skutečně ožil. Od pátku jsme udělali mnoho zlepšení, ale to jedno kolo, kdy jsem nepotřeboval udělat chybu, jsem pokazil,“ řekl sedmý Norris.

„Je to moje chyba a já to pokazil. Při pohledu zvenku je mnohem jednodušší zůstat mezi čárami než zevnitř. Když jste v kvalifikaci, v Q3 a máte příležitost být na druhém nebo třetím místě a dosáhnout nejlepšího výsledku, tak tlačíte. A když jedete takovou rychlostí do takové zatáčky, neodhadnete tu míru, je to frustrující.“

Ricciarda s Norrisem dělilo 49 tisícin

Daniel Ricciardo i ve druhé letošní kvalifikaci porazil Norrise, tentokrát mezi oběma jezdci bylo jen 49 tisícin sekundy.

„Na papíře není šesté místo špatný výsledek, vpředu je to opravdu vyrovnané. V kvalifikaci jsme se trochu přiblížili a já se zlepšil, ale myslím, že nacházení limitů mi bude ještě chvilku trvat,“ řekl Ricciardo.

„Dostávám se tam. Samozřejmě bych si přál, abych tam byl od prvního kola, myslím ale, že zatím se během víkendu zlepšuji a z kvalifikace si rozhodně mohu odnést pozitiva.“