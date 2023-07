Norris by v Maďarsku rád navázal na úspěch ze Silverstonu

McLarenu sice na Hungaroringu příliš nesedí pomalé zatáčky, přesto by však měl zůstat mezi nejrychlejšími.

Lando Norris (4./2.)

McLaren si v posledních týdnech užívá ohromný nárůst formy. Po pomalejším rozjezdu do sezony se Norrisovi podařilo dojet na čtvrtém místě v Rakousku a doma ve Velké Británii byl dokonce druhý. Zatím se zdá, že se s McLarenem musí počítat i na Hungaroringu.

„Byl to celkem zrádný, ale pozitivní den. První trénink byl osekaný, proto jsme toho ve druhém tréninku museli udělat o to víc a bylo to celkem chaotické. Myslím, že vůz je ve slušné pozici, kvalifikační i závodní rychlost vypadá dobře. Ještě musíme vůz trochu poladit, abychom naplno využili potenciál, ale jinak to byl dobrý pátek.

Je pravda, že pomalejší zatáčky by nám neměly moc sedět. Je tu i pár rychlých sekcí, ale třeba v první a předposlední zatáčce na některé soupeře ztrácíme. Je to slabina, ale zase se nezdá, že by ostatní týmy byly nějak daleko před námi.

Věříme si, nicméně musíme být opatrní. Zítra to bude o nechybování, jinak ale máme dobrý vůz na to, abychom se dostali v kvalifikaci do Q3 a uvidíme, kam až se dostaneme,“ řekl Norris.

Oscar Piastri (2./19.)

Piastriho vstup do závodního víkendu v Maďarsku potěšil, byť ho chyba ve druhém tréninku připravila o drahocenný čas.

„V 11. zatáčce jsem byl trochu široký a auto jsem poškodil natolik, že jsme museli vyměnit podlahu. Lidi z týmu ale výměnu provedli bleskově a umožnili mi v FP2 odjet alespoň několik kol. Nebýt této nepříjemnosti, vypadali jsme dobře.

S první jízdou jsem byl spokojen. Taky závodní simulace, byť byla krátká, vypadala slibně. Stejně tak první trénink se povedl, což je fajn. Samozřejmě bych býval rád odjel více kol, ale vzhledem k nastalé situaci se to neodvíjí špatně,“ nechal se slyšet Piastri.