Norris by neměl riskovat a neměl by od sezony 2026 zvažovat přestup do Red Bullu, tvrdí Herbert

Lando Norris vstoupil do F1 v roce 2019 s McLarenem a pro tento britský tým závodí doposud.

Čtyřiadvacetiletý závodník se během pěti sezon ve formuli 1 vypracoval na jednoho z nejlépe hodnocených jezdců, což ostatně potvrdila i nedávná anketa mezi šéfy týmů. Navzdory tomu však Norris i nadále čeká na svůj premiérový triumf v královně motorsportu, což nahrává spekulacím, že by jednoho dne (například po sezoně 2025, kdy mu končí smlouva s McLarenem) mohl přestoupit například do Red Bullu.

Kromě kvality týmu Red Bull jsou tyto spekulace podpořeny i tím, že Norris velmi dobře vychází s Maxem Verstappenem. Vedle toho se konzultant rakouské stáje Helmut Marko nechal slyšet, že by Norris do týmu zapadal...

Pokud by se však Norris opravdu Red Bullu upsal, narazil by na velkou výzvu v podobě již zmíněného Verstappena, který je v Milton Keynes velmi dobře etablován, takže by byl pro Brita v případných bitvách o titul těžkou překážkou.

I s ohledem na to se bývalý pilot F1 Johnny Herbert nechal slyšet, že by Norris neměl v nejbližších letech McLaren opouštět.

„Myslím, že pokud to budeme brát jen z pohledu jezdce, tak vždy budete chtít to, co vám přinese prospěch,“ řekl Herbert pro britský Express Sport.

„McLaren si nyní vede opravdu dobře a navíc je rád, že má Norrise v týmu. Když auto funguje správně, přináší výsledky... Stál by takový přestup za to riziko? Osobně si to nemyslím,“ nechal se slyšet Herbert s tím, že by měl být Norris trpělivý.

„Je stále mladý, ještě se bude zlepšovat a McLaren je v tuto chvíli na velmi dobré výkonností trajektorii. Budeme si samozřejmě muset počkat, ale nevím, proč by si chtěl ztěžovat život, když je vlastně už nyní ve velmi dobré pozici,“ dodal vítěz tří velkých cen.