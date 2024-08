Norris by neměl být tak sebekritický, myslí si Steiner

Ze všech top týmů má momentálně McLaren nejméně zkušenou jezdeckou dvojici. Zatímco 24letý Lando Norris je v polovině své šesté sezony v F1, o rok a půl mladší Oscar Piastri působí v královně motorsportu teprve druhým rokem.

Podle bývalého šéfa týmu Haas Guenthera Steinera však udělal McLaren v nedávné minulosti dobře, když vsadil na tak mladé jezdce.

„Myslím, že to, jak to udělali s jezdci, bylo velmi chytré. Vybrali velmi mladé jezdce. Bývá běžné, že když vyberete nováčka, je velká šance, že to nevyjde, protože nevíte, jak se mu bude dařit. Oni ale vybrali dobře, oba jejich jezdci jsou dobří, přestože mají úplně odlišné charaktery,“ uvedl Steiner v rozhovoru pro web RacingNews365

Na adresu zkušenějšího Norrise pak Steiner prohlásil:

„Myslím, že by Lando neměl být tolik sebekritický, protože si myslím, že mu to nepomáhá. Člověk musí být kritický, ale nemusí se omlouvat. Všichni děláme chyby, stačí jít dál a pokračovat.“

Piastrimu hodně pomáhá Webber

Co se 23letého Piastriho týká, Australan podle Steinera hodně těží ze spolupráce se svým manažerem Markem Webberem, bývalým dlouholetým pilotem F1.

„U Oscara mě nepřekvapuje, že je takový, jaký je. Je introvertní, moc toho nenamluví. Vždycky je velmi klidný a myslím, že je to velmi dobrý chlap,“ podotkl Steiner.

„Je obklopen Markem Webberem. Mark si stejnými věcmi prošel, když jako mladý kluk přišel z Austrálie do Evropy. Nyní předává všechny své zkušenosti Oscarovi a zbavuje ho všech těch nesmyslů kolem, a to ve stylu: 'Ty se soustřeď na závodění, já zařídím zbytek'. Myslím, že to, jak to mají nastavené, je velmi dobré,“ dodal italský inženýr.