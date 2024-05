Norris by dokázal v přímém souboji porazit Verstappena. Spousta takových závodů by ale mohla skončit v slzách, říká Brown

Během první květnové neděle se Lando Norris konečně dočkal a více než pět let od svého debutu v F1 dosáhl na své premiérové vítězství.

A i když Norrisovi v Miami pomohlo načasování výjezdu safety caru, mnozí nyní věří tomu, že Brit může dosud suverénnímu Verstappenovi častěji konkurovat a pravidelně jej vyzývat v bojích o vítězství.

Tento názor sdílí i výkonný ředitel McLarenu Zak Brown, jenž se v tomto kontextu nechal slyšet, že svému jezdci věří.

„Myslím, že Lando může v přímém souboji Maxe porazit. Řekl bych, že by to byl úžasný souboj a že mnoho takových závodů by skončilo slzami –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pro jednoho či druhého pilota, případně pro oba,“ uvedl výkonný šéf McLarenu, kterého cituje Autosport.

„Dle mého názoru,co se syrového talentu týká, jsem nikdy neviděl nikoho rychlejšíhom než je Lando. Jsem si jistý, že Max je úplně stejně rychlý. Někteří lidé se mnou určitě nebudou souhlasit, ale pravdu stejně nezjistíme, dokud je neuvidíme ve stejném autě,“ podotkl americký obchodník, jenž je navíc přesvědčen o tom, že se Norris díky výhře ještě posune.

„Když pilot získá své první vítězství, má to něco do sebe. Pamatuji si to z vlastní zkušenosti...Když jezdec poprvé vyhraje, tak se uvolní. Pokud se totiž snažíte přespříliš, tak vám to nepomáhá,“ dodal Brown.