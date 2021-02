Norris: Bude těžší dostihnout Mercedes, než za sebou udržet Ferrari

Po zisku třetího místa v loňském ročníku Poháru konstruktérů F1 a přechodu na pohonné jednotky Mercedes dal McLaren jasně najevo, že jeho cílem pro nadcházející sezónu bude ještě snížit ztrátu na Mercedes, který nenašel přemožitele od roku 2014.

Mercedes vloni dosáhl posedmé v řadě na titul mezi jezdci i konstruktéry, když vyhrál třináct ze sedmnácti závodů. Pro McLaren byla vloni maximem dvě umístění na stupních vítězů.

Naopak Ferrari vloni prožilo nejhorší sezónu od roku 1980, když v konečném hodnocení obsadilo až šesté místo.

„Samozřejmě (bude těžší) stáhnout ztrátu na kluky vpředu, to je vždy náročnější. Není to tak, že by bylo Ferrari mnohem lepším týmem. My si věříme, jsme velmi dobrý tým, který se v posledních letech zlepšoval,“ řekl Norris.

„Minulý rok jsme ukázali, že nemůžeme podceňovat to, čeho jsme dosáhli v minulosti a co můžeme dosáhnout v budoucnu. To neznamená, že se vždy musíme ohlížet, co dělají ostatní. Stále se můžeme spoléhat na to, že jsme extrémně dobrý tým a tady v McLarenu jsou nesmírně talentovaní lidé,“ dodává Brit, který v úvodním závodu loňské sezóny v Rakousku dosáhl poprvé na stupně vítězů.

„Můžeme si vybojovat cestu zpět na vrchol, závodit s Mercedesem a Red Bullem. Na to se v tuto chvíli zaměřujeme. To je to, na čem pracujeme a k čemu jsme se v posledních letech přibližovali, vyžaduje to ale spoustu tvrdé práce a času. I letos to ale zůstává naším cílem.

„Ale Ferrari je Ferrari. Jsou velmi konkurenceschopní, což ukázali za celou dobu, co jsou ve F1. Nastanou závody, kde budou rychlejší než my, snad ale bude více závodů, kde budou pomalejší než my. Ale nejsou to jen oni. Je to každý soutěžící na trati.“

McLaren jako první tým představil v pondělí večer svůj monopost pro letošní sezónu F1. Hned v úterý si jej Norris spolu se svým novým týmovým kolegou Danielem Ricciardem poprvé vyzkoušeli na Silverstonu.