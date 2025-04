Norris a Verstappen se neshodnou, komu se bude v Bahrajnu dařit méně

Max Verstappen před necelým týdnem vyhrál letošní první závod. Pomohl mu k tomu zisk pole position a také fakt, že se na Suzuce dalo jen obtížně předjíždět.

Lando Norris ale uvedl, že na red bull ztrácel v pomalých zatáčkách, a tak očekává, že Verstappen bude velmi silný také v Bahrajnu.

Verstappen to ale vidí trochu jinak. „Bude to kritičtější. V prvním stintu v Austrálii nás zničilo přehřívání a degradace pneumatik obecně, to samé v Číně a řekl bych, že do jisté míry i v Suzuce,“ řekl Verstappen, kterého cituje RacingNews365, při setkání s novináři v Bahrajnu.

Verstappen uvedl, že měl v Suzuce výhodu v tom, že se nedalo předjíždět a v podmínkách, které v jarním Japonsku panovaly. „Teplota trati ten den docela klesla a to trochu pomohlo. Tady ale bude samozřejmě horko. Jezdíme v noci, takže se to trochu ochladí, ale pořád bude horko a je zde také agresivní asfalt, takže na papíře z toho, co jsme zatím v této sezoně viděli, to pro nás ve srovnání s McLarenem není ideální.“

„Ale je na nás, abychom se pokusili najít zlepšení v chování vozu a pneumatik.“

Výkony v horkých podmínkách byly dříve silnou stránkou Red Bullu, ale podle Verstappena tomu tak už být nemusí.

„Auta se mění, lidé se vyvíjejí, týmy se vyvíjejí. Cokoli se stalo v roce 2023, už není stejné.“