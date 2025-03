Norris a Verstappen okomentovali, zda spolu i po loňských soubojích stále dobře vycházejí

Lando Norris a Max Verstappen se v Bahrajnu shodli, že se navzájem i nadále velmi respektují. A to navzdory loňským vyhroceným soubojům na dráze.

Max Verstappen a Lando Norris jsou známí tím, že spolu velmi dobře vycházejí a jsou považováni za dobré přátele – přestože jsou na dráze soupeři.

Vloni však mezi nimi došlo na dráze k několika vypjatým situacím, kterými se museli zabývat i sportovní komisaři. Připomenout můžeme například tvrdé souboje, které oba jezdci měli ve Spielbergu, v Austinu či v Mexiku.

Oba dva proto byli během testů v Bahrajnu dotázáni, zda se jejich vztahy po loňské sezoně nějak změnili.

„Ten vztah je hrozný... Už spolu nevycházíme. Vybralo si to svou daň. Teď je to velké drama a problémy,“ zavtipkoval na úvod Versatppen, jehož slova cituje web GPblog.

„Ano, poprali jsme se pak v hospodě,“ reagoval rovněž s velkou nadsázkou Norris.

„To je v pořádku. Myslím, že se oba těšíme na další bitvy. A řekl bych, že se nebudou týkat jen nás. Myslím, že se zapojí i další, což bude pro všechny napínavější. Vím, že to budou tvrdé souboje a jsem si jistý, že některé z nich nedopadnou vždy tak, jak bych chtěl já nebo snad Max, ale jsme závodní jezdci. Jinak spolu vycházíme. Respektujeme se a už se těšíme na další závody,“ doplnil už vážně Norris.



„K tomu není co dodat. Bylo to řečeno opravdu pěkně,“ uzavřel diskuzi Verstappen.