Norris a Cunoda nesmí do třetí části rozstřelu, nezůstaly jim vhodné pneumatiky

Nový formát sprintového víkendu naráží na první problém. Někteří jezdci se nebudou moci zúčastnit třetí části.

Lando Norris a Júki Cunoda se dostali do třetí části kvalifikace, takže lze očekávat, že by mohli mít šanci se dostat také do třetí části sobotního rozstřelu. Pokud se však něco nezmění, tak je ve třetí části (SQ3) neuvidíme.

Podle pravidel musí jezdci první dvě části absolvovat každou na maximálně jedné sadě nových středních pneumatik – a pouze na nové. Ve třetí části pak musí udělat totéž na nové měkké.

Jezdci tak s trochou nadsázky potřebují do rozstřelu „vstupenky“ ve formě dvou středních a jedné měkké sady.

Všichni jezdci mají po pátku nejméně 3 sady středních pneumatik. Pokud jde o měkké, u Norrise a Cunody svítí nula. Ve třetí části by tak neměli mít možnost vyjet.

Pokud se pravidla v budoucnu nezmění, tak podobné strategické kroky uvidíme u jezdců ze středu pole častěji. Pro Norrise a Cunodu byla důležitější páteční kvalifikace, protože ve sprintu boduje jen první osmička.

V kvalifikaci skončil Norris sedmý a Cunoda osmý.

Dostupné pneumatiky po pátku