Noční závod pro příští rok nechystáme, ale máme zájem o sprint, říká šéf GP Miami

Prezident Velké ceny Miami Tyler Epp promluvil o plánech na příští rok.

Velká cena Miami je součástí kalendáře F1 od loňské sezony a nejinak tomu bude i v příštím roce. A i když závod nemá nouzi o fanoušky, nebrání se jeho organizátoři do budoucna novinkám.

Mluvilo se například o tom, že by se v Miami mohlo závodit ve večerních hodinách pod umělým osvětlením. S touto alternativou se však minimálně pro příští ročník nepočítá.

„Je velmi nepravděpodobné, že bychom se tímto směrem ubrali v příštím roce, ale budeme to nadále vyhodnocovat. Stále hledáme způsoby, jak vylepšit zážitek pro fanoušky. Pokud se dostaneme do situace, kdy si F1 řekne, že to má z hlediska televizního přenosu smysl, určitě se na to podíváme,“ prohlásil prezident GP Miami Tyler Epp s tím, že by se určitě nebránil tomu, aby byl součástí víkendu na Floridě také sobotní sprint.

„O sprint máme zájem. Pokud budeme mít v budoucnu příležitost, tak ji uvítáme. Není to ale něco, o co bychom proaktivně usilovali,“ vysvětlil Epp.

Během letošního ročníku si jezdci F1 stěžovali, že povrch městského okruhu v Miami hodně klouže. Řešením by v tomto směru mohl být bohatší doprovodný program z hlediska podpůrných závodních sérií, jejichž vozy by pomohly asfalt tzv. pogumovat, čímž by se grip zlepšil.

„Myslím, že je velmi reálné, abychom se příští rok vrátili ke dvěma závodním sériím, které by F1 doprovázely. Jaké přesně, to ještě řešíme,“ přiblížil boss floridského závodu.