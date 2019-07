Nizozemský jezdec přišel s konspirací ohledně vítězství Verstappena. Nesmysly, reaguje Jos Verstappen

Mercedes měl v Rakousku problémy s chlazením vozu, takže jezdci museli mimo jiné pouštět nohu z plynu dříve, než sešlápli brzdový pedál. Celkem to bylo podle Mercedesu až 400 metrů na kolo.

Bleekemolen tomu však nevěří. Podle jeho „důvěryhodného zdroje“ byl Mercedes požádán o to, aby jel pomaleji. Zmanipulovat závod tímto způsobem by ve F1 nebyl problém. Stačí snížit výkon motoru, nebo dát jezdcům příkaz, aby dělali právě to, co dělali v Rakousku. O jaký zdroj konkrétně jde, ale Bleekemolen neprozradil.

Proč by to Mercedes dělal? Dominance jednoho týmu není pro F1 dobrá a v konečném důsledku to není dobré ani pro samotný Mercedes. F1 by si tak odpočinula od série vítězství jednoho týmu.

Podobně podle Bleekemolena postupovaly stříbrné šípy v Maďarsku 2015, kde nakonec dojely na 6. a 8. místě. Už tehdy měl prý Bleekemolen podezření, že „něco nehraje“.

Celá teorie sice má jistou logiku, ale je nutné zdůraznit, že pro ní neexistují žádné důkazy. Mercedes navíc skutečně jezdil s otevřeným vozem kvůli chlazení a o možném problému mluvil už na začátku sezóny.

Bleekomolenova slova nevzali úplně s povděkem vášniví Verstappenovi fanoušci. Proti výkonu Verstappena však jeho slova prý mířena nebyla. „Co udělal, je prostě neuvěřitelně dobré. Kdyby všichni seděli ve stejných vozech, viděli byste, jak je Max dobrý,“ uvedl Bleekemolen.

Nesmysly, napsal Jos Verstappen

Na jeho slova reagoval v pátek večer také Jos Verstappen. Na Twitteru uvedl: „Promiň, Michaele Bleekemolene, ale mluvíš nesmysly.“

Michael Bleekemolen se zúčastnil pěti víkendů formule 1, ale kvalifikoval se jen do jednoho – Velké ceny USA 1978 na okruhu Watkins Glen. Odstartoval z předposledního místa a do cíle kvůli problému s olejovým čerpadlem nedojel.

Foto: Getty Images / Mark Thompson