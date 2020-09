Nikoho lepšího vybrat nemohli, říká Hamilton o Domenicalim

Šéfové týmů formule 1 mluvili o Domenicalim na tiskové konferenci mezi oběma tréninky, kdy informace ještě nebyla oficiálně potvrzena – tedy nebyla potvrzena veřejně, předpokládáme, že šéfové týmů ji už měli.

Všichni se shodli, že Domenicali je tou správnou osobou pro vedení F1. Podobně mluvil také Lewis Hamilton.

„Stefana znám opravdu dobře,“ řekl Hamilton. „Je to jeden z nejmilejších lidí.“

„Pokud mám být upřímný, tak si ve skutečnosti nemyslím, že by si mohli vybrat někoho lepšího, kdo dokáže nahradit Chase. Odvedl úžasnou práci a vždy měl skvělý přístup.“

„Myslím, že Stefano má skvělé srdce, má dobrou rodinu a dobré morální zásady. Budoucnost je pozitivní.“

Cyril Abiteboul před oficiálním zveřejněním zprávy uvedl, že Domenicali „má po práci ve Ferrari a Lamborghini v této pozici co nabídnout“.

„Má velmi dobré znalosti o samotném sportu, má velmi dobré znalosti o tom, jak tento sport může podporovat výrobce. Lamborghini není ve formuli 1, ale také pravděpodobně ví, proč ve formuli 1 není, takže má jinou, zajímavou perspektivu, kterou v souvislosti s tím může nabídnout.“

McLaren dokonce vydal prohlášení, kde ocenil práci Careyho a přivítal příchod Domenicaliho.

„Stefano má ucelený pohled a rozsáhlé zkušenosti na úrovni týmu, výrobce, regulačního orgánu, značky a vyššího vedení, které jej dobře vybaví, aby mohl stavět na pevných základech, které Chase a jeho tým položili pro další rozvoj a růst tohoto sportu.“

Domenicaliho ocenil i Wolff

„Je čestný a má znalosti o podnikání a závodění,“ řekl Toto Wolff. „Jsem přesvědčen, že za jeho vlády se formule 1 bude i nadále vyvíjet nejlepším možným způsobem.“

„Může to také znamenat, že jeho rozhodnutí do jisté míry zasáhnou naši konkurenceschopnost, ale musíme to akceptovat, protože je to součást hry,“ připustil Wolff.

„Jsme velmi rádi, že Chaseova role bude od 1. ledna svěřena Stefanovi,“ řekl Mattia Binotto. „Jeho talent manažera a zejména jeho znalost sportu v kombinaci s jeho zkušenostmi a osobními kvalitami z něj dělají ideální volbu pro pokračování Chaseových reforem.“