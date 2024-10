Nikita Mazepin ukončil v 25 letech kariéru

Na začátku roku 2022 se Nikita Mazepin připravoval na druhou sezónu s Haasem. V únoru ale Rusko zaútočilo na Ukrajinu a Haas ukončil spolupráci s Mazepinem i firmou Uralkali jeho otce, která působila jako sponzor týmu.

Mazepin i jeho otec se později dokonce objevili na sankčním seznamu EU. Rozhořely se také právní bitvy mezi Haasem a Uralkali.

Uralkali v červnu vyhrála arbitráž a Haas musel firmě vrátit 12 milionů euro. V Zandvoortu dokonce hrozilo zabavování majetku, ale situace se nakonec vyřešila.

Mazepin nyní potvrdil, že závodní overal pověsil na hřebík.

„Chtěl jsem se obrátit na mnoho přátel a fanoušků, kteří mi poslali blahopřání k tomu, že jsem oficiálně vyřazen ze sankčního seznamu v Evropě,“ napsal Mazepin.

„Uplynuly více než dva dlouhé roky a soudy rozhodly v můj prospěch. Jsem samozřejmě nadšený. Současně se ale ptám sám sebe, k čemu to všechno bylo – být sankcionován v životně důležitém bodě své kariéry, jen aby evropský soud rozhodl, že to všechno byl obrovský omyl.“

„Mnozí z vás se mě ptali, co bude dál. Čas dává věcem perspektivu. A já jsem měl spoustu času přemýšlet o své minulosti i budoucnosti. Myslím, že nyní mohu říci, že první dějství mého života bylo skutečně formováno a zasvěceno snaze být v motorsportu nejlepší.“

„Láska k rychlosti. Vzrušení ze soutěžení. Propracoval jsem se přes motokáry, pak F3 a F2. Byla to honba za místem ve Formuli 1. A tento sen se mi částečně splnil, okusil jsem ten svět a zamiloval si ho. Opravdu. Sezóna byla těžká a musel jsem si projít několika veřejnými údery. Ale žil jsem příslibem další sezony, s novým autem a trochou zkušeností na svém kontě.“

„Jak všichni víme, tato sezóna se nekonala. Důvody také všichni známe. A byl to náhlý konec mého prvního dějství. Bylo bolestné sledovat, jak všichni v F1 postupují vpřed, a nebýt toho součástí. Ospravedlnění u soudu je sladké, ale pravdou je, že ty roky nemohu získat zpět... ty zásadní roky v životě a vývoji každého profesionálního sportovce.“

„Což mi nyní, ve zralém věku 25 let, umožňuje uvědomit si, že je čas dívat se dopředu, ne zpět. Nastal čas napsat další dějství mého života jako dospělého člověka, jehož sny nejsou spojeny s rychlostí a trofejemi, ale s uplatněním mé mysli a nalezením mého cíle. Ten přijde s dokončením vzdělání, tvrdou prací a dobrou péčí o mého ducha na této cestě.“

„Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří mě podporovali – a to i těm, kteří mě po celou dobu mého působení v automobilových závodech nepodporovali. To vše mě posílilo.“

Mazepin odjel ve F1 celkem 21 závodů. Nejlépe byl 14. Nutno říct, že i kdyby na sankčním seznamu nikdy nebyl, je velmi nepravděpodobné, že by sehnal sedačku ve F1 a to jednak kvůli svým výsledkům, ale zejména kvůli tomu, že by v současné době zřejmě žádný tým neangažoval ruského jezdce.

Po odchodu z F1 odjel Mazepin několik závodů v Asian Le Mans Series. Dva závody dokázal vyhrát.