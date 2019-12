Niki Lauda byl na galavečeru FIA vyhlášen Osobností roku

Jedno z nich obdržel také trojnásobný mistr světa Niki Lauda, který zemřel v květnu letošního roku.

Lauda, jenž byl také jedním z předních členů týmu Mercedes, který v posledních letech dominuje F1, získal na základě hlasování novinářů ocenění Osobnost roku.

Personality of the year : Niki Lauda. Emotional trophy received by his wife Birgit #F1 #NikiLauda #FIAPrizeGiving2019 pic.twitter.com/1sbod346Ra — Jean Todt (@JeanTodt) December 7, 2019

Max Verstappen z Red Bullu získal kromě poháru za třetí místo v celkovém hodnocení sezóny také vítězství v kategorii Akce roku, kde fanoušci ocenili jeho souboj s Charlesem Leclercem ve Velké ceně Velké Británie.

„Byl to jen jeden útok z toho závodu, ale my měli spoustu soubojů. Bylo to super. Trochu mimo trať, trochu střet koly, což je podle mě docela dobré a běžně k tomu ve F1 nedochází,“ řekl Verstappen.

💪 @Max33Verstappen has won the FIA Action of the Year award for this epic battle with Charles Leclerc at Silverstone 🇬🇧



It's not hard to see why... 😵#F1 pic.twitter.com/GlkUVIJhnI — Formula 1 (@F1) December 7, 2019

Ocenění si odnesl také Alexander Albon. Thajský pilot začal svou první sezónu ve formuli 1 u týmu Toro Rosso, po letní přestávce byl však přeřazen do Red Bullu a v napínavé Velké ceně Brazílie sahal po stupních vítězů, než jej zezadu roztočil Hamilton. Přesto si Albon svým výkonem vysloužil cenu Nováčka roku.

„Bylo to něco, co jsem si nikdy nedokázal představit. Povolání z Toro Rosso bylo splněným snem,“ řekl Albon.

Popáté v řadě si zástupci Velké ceny Mexika odnesli Cenu promotérů za úsilí o propagaci a marketing velké ceny.

Podle šéfa formule 1 Chase Careyho byla klíčem k úspěchu snaha Mexika o zkoušení nových nápadů, jako letos například speciální stupně vítězů, na které byl vítězný Hamilton vyvezen na plošině spolu se svým mercedesem.

„Letos se organizátoři překonali úžasným předáváním cen, kdy byl mercedes Lewise Hamiltona zvednut, aby byl také na stupních vítězů,“ popsal Carey.

Foto: Getty Images / Lars Baron

Congratulations to all champions awarded tonight in @Paris at the #FIAPrizeGiving2019 . It was very special to reflect on such a thrilling season of #Motorsport competition pic.twitter.com/dbNwNudRNS — Jean Todt (@JeanTodt) December 6, 2019

#FIAPrizeGiving2019 - It was another season of mesmerising speed from @LewisHamilton 🇬🇧 who built unstoppable momentum over the course of the year to write another page in @f1 history books – with six world titles now to his name. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/uOtxeBumFz — FIA (@fia) December 7, 2019