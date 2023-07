Nikdy předtím se to nestalo, říká Čou o nepovedeném startu

Čou Kuan-jü se kvalifikoval na páté místo, ale veškeré naděje na dobrý výsledek pohasly už na startovním boxu.

Čou Kuan-jü měl špatný start. Nedokázal se ze startovní pozice odlepit tak rychle jako soupeři. V první zatáčce pak naboural do Ricciarda, za což dostal penalizaci pěti sekund. Podle stewardů „dostatečně nezpomalil při nájezdu do zatáčky, což vedlo ke zbytečné kolizi“.

„Nemám tušení, musím se na to podívat,“ odpověděl Čou pro Autosport na otázku ohledně nepovedeného startu.

„Když svítila čtyři světla, držel jsem otáčky a pak jsem prostě ztratil veškerou odezvu plynu. Startoval jsem v podstatě s nulovým plynem.“

„Musíme se podrobněji podívat, co se tam dělo, protože je to zvláštní, nikdy předtím se to vůbec nestalo. Snažil jsem se to vyřešit, když svítilo pět světel. Zkusil jsem jít na plný plyn, ale bohužel se nic nedělo.“

„Můj start byl tak nakonec v podstatě odjezd a ne start. Proto jste viděli, že se moje auto nehýbalo.“

Na dotaz ohledně incidentu z první zatáčky, Čou reagoval. „Snažil jsem se samozřejmě brzdit co nejpozději, abych se pokusil získat nějaké pozice zpět, ale pak jsem částečně kvůli špinavému vzduchu aut před sebou do nich bohužel najel.“

Na problémy Čoua doplatil také Bottas. „Bohužel Čou měl na startu problém, takže jsem ho musel objet a ztratil jsem veškerou dynamiku,“ řekl Bottas.

„Ale pak také všechny vozy, které měly měkké pneumatiky, proletěly okolo hned v prvním kole, takže to nebylo nic moc. A ani potom jsem neměl pocit, že bych měl tempo na to, abych se pokusil dohnat nějaké ztráty. Včera jsme měli rozhodně lepší tempo ve srovnání s ostatními než dnes.“