Nikdy neříkej nikdy. Verstappena se zeptali na možný budoucí přestup k Ferrari

„Nechci, aby to znělo neuctivě nebo tak. Ke značce Ferrari chovám velký respekt, ale jsem velmi spokojený tam, kde se momentálně nacházím,“ řekl Verstappen pro Motorsport.com.

„V prostředí, ve kterém jsem, se cítím dobře, takže to pro mě není něco, co bych chtěl měnit.“

„Z toho, co jsem zatím zažil, vím, že nikdy nemůžete říct nikdy. Ale není to něco, na co bych nyní myslel. Ale opakuji – tohle je formule 1. Chci dělat i jiné věci než jen formuli 1.“

Verstappen popřál Hamiltonovi hodně úspěchu. „Nakonec, pokud někdo chce jezdit za Ferrari a obzvláště někdo jako Lewis, který toho tolik dosáhl, pokud je to jeho sen a cíl, měl by jít. Neznáme rozhovory, které vedli přímo v Mercedesu, ve Ferrari, co bylo slíbeno, co si myslí, že přijde... takže nemůžeme z naší strany posoudit, proč se tak rozhodl.“

„Pokud je s tímto krokem spokojený, tak by měl jít. Myslím, že to bude vypadat cool. Samozřejmě doufám, že to pro ně bude úspěch, i když to v tuto chvíli nevíme.“