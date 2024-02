Nikdy nekončící telenovela: Italská média opět spekulují o přestupu Hamiltona k Ferrari

Oblékne Lewis Hamilton na sklonku kariéry rudý dres? Italská média opět vrací do hry spekulace o jeho konci.

Na konci letošní sezóny končí smlouvy většině jezdců. Na druhou stranu je u těch špičkových ve špičkových týmech situace relativně stabilní. Relativně. Dlouhodobou smlouvu má Verstappen a nově také jezdci McLarenu a Leclerc. Volno pro příští rok je zatím u Red Bullu (Pérezova sedačka) a Ferrari.

Carlos Sainz zatím smlouvu nepodepsal. Dlouhodobě se spekuluje, že o něj má zájem Audi a že mu Ferrari chce nabídnout kratší smlouvu než Leclercovi.

Christian Horner vloni řekl, že Hamilton jednal s Red Bullem i Ferrari o možném přestupu. Hamilton i Mercedes to popřeli a žádná ze stran se neshodla na tom, s kým a jak kdo vlastně jednal.

Hodně se také spekulovalo, že John Elkann chce přivést sedminásobného mistra světa do Ferrari. Hamilton zná Frédérica Vasseura. Jezdil pro něj v GP2 než se vydal do F1.

„S Lewisem mluvím každý týden nebo každý měsíc už 20 let, takže nemohu říct, že bych s ním v určité fázi nemluvil, protože jsme stále v kontaktu,“ vysvětlil před časem Vasseur.

„V minulosti pro mě jezdila polovina startovního pole a v Baku jsem se s Lewisem bavil v paddocku a začalo se to všude řešit, ale kdyby se mnou podepsal smlouvu pokaždé, když jsme spolu v minulosti mluvili, stálo by mě to majlant!“

Hamilton nakonec všechny spekulace ukončil tím, že prodloužil smlouvu s Mercedesem do roku 2025. Nebo jsme si to alespoň mysleli. Klid ale dlouho nevydržel...

Web Formula1a.uno (a také Corriere della Sera) nyní přinesl informaci, že se Ferrari snaží přivést Hamiltona do Maranella a to už od příštího roku. To má být také důvod, proč zatím nepodepsalo se Sainzem.

Hamilton ale má pro příští rok smlouvu a je otázkou, zda by měl u Ferrari lepší podmínky pro zisk osmého titulu. Podobných spekulací bylo navíc v minulosti mnoho. Jde o nekončící telenovelu...

Nepodepsání smlouvy se Sainzem také zatím příliš neznamená. Podobné spekulace mohou být snahou vyvinout tlak na Sainze, který údajně nemá být spokojen s délkou smlouvy, kterou mu Ferrari nabízí. Podobně se nedávno spekulovalo o tom, že se dva týmy zajímají o Alexe Albona – jedním z nich by mohlo být právě Ferrari.

Aby toho před startem sezóny nebylo málo, na začátku týdne „ožil“ instagramový účet Sebastiana Vettela, který sdílí různé fotografie ze své kariéry u Red Bullu i tajemné vzkazy...