Nikdy jsem takový požár neviděl, říká po Grosjeanově nehodě řidič medical caru

Pilot týmu Haas po kontaktu s Daniilem Kvjatem narazil ve vysoké rychlosti se svým vozem do bariéry v prvním kole závodu na okruhu Sachír. Vůz Haas se při nárazu rozlomil na dvě poloviny a začal hořet.

Medical car řízený van der Merwem a s lékařem F1 Ianem Robertsem jede v prvním kole závodu za celým startovním pole. Na místě nehody tak byli jako první a pomáhali Grosjeanovi dostat se z plamenů.

Grosjean byl po prvotní kontrole převezen do nemocnice na další vyšetření s podezřením na zlomeninu žeber. Při nehodě utrpěl lehké popáleniny na ruce a kotnících.

„Nikdy jsem neviděl tolik ohně. Za 12 let jsem neviděl tolik plamenů a takový náraz,“ řekl van der Merwe po návratu ze zásahu do boxů.

„Chvíli nám trvalo, než jsme si uvědomili, co se děje. Jsem si jistý, že to byla jen sekunda, ale připadalo mi to jako věčnost. Romain se začal sám dostávat z vozu, což je po takovém incidentu něco úžasného.

„Ukazuje to, že všechny systémy, které jsme vyvinuli, všechno funguje ruku v ruce. Svatozář, bariéry, bezpečnostní pásy, všechno fungovalo, jak by mělo. Bez jediné z těchto věcí mohl být výsledek zcela jiný.“

Šéf týmu Haas Günther Steiner poděkoval celému týmu záchranářů, kteří krátce po incidentu zasahovali na místě nehody.

„Když vidíte, co se tam děje. Když vidíte bariéry, které jsou proražené, je to neuvěřitelné. Myslím, že jsme měli štěstí v neštěstí. Radši budu mít toto štěstí před závodnickým štěstím. Zdá se, že je (Grosjean) v pořádku,“ řekl Steiner.