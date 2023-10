Nikdy jsem nezažil takovou míru konzistentních výkonů jako letos s Red Bullem, tvrdí Newey

Adrian Newey se ve formuli 1 podílel již na 12 výhrách v Poháru konstruktérů.

Žádný konstruktér F1 se nemůže pyšnit tak úspěšnou bilancí jako Adrian Newey. Britský inženýr se k dnešnímu datu podílel na 12 triumfech v Poháru konstruktérů, které oslavil se třemi různými týmy (vedle současného Red Bullu také s Williamsem a McLarenem).

Za více než tři desetiletí v královně motorsportu byl Newey klíčovou postavou týmů, které formuli 1 zcela dominovaly. Zmínit můžeme například roky 1992 a 1996 s Williamsem či úspěchy s Red Bullem na počátku minulé dekády.

Letošní sezona je nicméně pro Red Bull tak úspěšná, že je i pro Neweyho mimořádná.

„Tohle je největší série úspěchů, jakou jsem kdy zažil,“ zhodnotil Newey v podcastu Beyond The Grid, který se natáčel letos v Singapuru, tedy ve chvíli, kdy si Red Bull užíval vítězné šňůry, která nakonec skončila na 15 vyhraných závodech v řadě.

„Měl jsem to štěstí, že jsem v minulosti pracoval na vozech, které byly dominantní, ale nikdy jsme neměli takovou úroveň konzistence,“ pokračoval 64letý inženýr.

„Dostat dva vozy do cíle, nejlépe oba blízko čela, a to každý víkend, to je obtížná výzva kvůli všem prvkům, které se mohou pokazit. Ať jde o spolehlivost, nehody, strategii, ale samozřejmě i výkon. Dosáhnout něčeho takového je pro všechny poctou,“ dodal na toto téma Newey.