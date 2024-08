Nikdy jsem nevěřil, že se dostanu do F1, říká Norris

Ačkoliv Lando Norris patřil k mimořádně nadějným závodníkům již od doby, kdy závodil na motokárách (což ostatně v této disciplíně potvrdil i ziskem titulu mistra světa), podle svých slov nikdy nevěřil tomu, že to dotáhne až do formule 1.

„Nikdy jsem nevěřil, že se do formule 1 dostanu,“ přiznal Norris, který již šestým rokem v královně motorsportu hájí barvy McLarenu, v rozhovoru pro web RacingNews365.

„Ačkoliv všechny superstar tvrdí, že si člověk musí naprosto věřit, já to tak vůbec neberu...A i když jsem dosud v F1 vyhrál jen jeden závod, stále tady jsem. Pro mě je to hlavně o práci v zákulisí. Hodně tvrdě jsem pracoval, abych se sem dostal, ale úplně jsem tomu nevěřil,“ vysvětlil britský závodník, který je rovněž často vyzýván k tomu, aby k sobě nebyl tolik sebekritický. Norris se však změnit neplánuje.

„Myslím, že je to o tom, aby si každý uvědomil, co mu nejlépe funguje a maximalizoval to. Nejlepší je asi nějaká rovnováha (co se sebekritiky týká), protože rozhodně nechci, aby to mělo dlouhodobější efekt v tom smyslu, že by jeden závod neměl ovlivnit pět dalších. Nikdy ale nebudu spokojený poté, co neodvedu dobrou práci. A myslím, že takový zůstanu,“ dodal na toto téma Norris.