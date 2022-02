Nikdy jsem neměl v úmyslu skončit, říká Hamilton. Wolff vítá změny ze strany FIA

V průběhu zimy se vytvořily spekulace, podle kterých existovala možnost, že Lewis Hamilton po zklamání z Abú Dhabí skončí. Sedminásobný mistr světa to však během prezentace vozu Mercedes F1 W13 popřel.

„Nikdy, ale opravdu nikdy jsem neřekl, že skončím,“ uvedl Hamilton. „Miluji to, co dělám, a je mi velkou ctí pracovat s touto velkou skupinou lidí. Člověk se opravdu cítí jako součást týmu a rodiny, která pracuje na společném cíli. Žádný jiný pocit se tomu nevyrovná.“

„Ale ano... bylo to pro mě samozřejmě těžké období a bylo to období, kdy jsem opravdu potřeboval udělat krok zpět a soustředit se na přítomnost. Měl jsem kolem sebe rodinu a zažíval skvělé chvíle.“

„A nakonec jsem se dostal do bodu, kdy jsem se rozhodl, že až začne další sezóna, budu& útočit a pracovat s Totem a Georgem. Je vzrušující vidět George, jak přichází a přináší svou energii. Už teď to cítím v celém týmu. Myslím, že to bude vzrušující sezóna.“

Wolff nepochyboval o tom, že Hamilton zůstane

Toto Wolff Wolff prohlásil, že se „nikdy neobával“, že by se Hamilton rozhodl nepokračovat v závodění.

„Musíte sice respektovat, že jezdec je po takových událostech rozčarovaný, ale máme silný tým a skvělou podporu,“ řekl pro BBC. „Věděl jsem, že se vrátí.“

Wolff také uvedl, že Hamilton by pokračoval v závodění, i kdyby Michael Masi zůstal na svém místě.

„Myslím, že to nebylo o řediteli závodu ani o nikom jiném. Šlo o to, aby se Lewis smířil s tím, jak závod skončil. Pro něj je to všechno o spravedlnosti, sportovní férovosti, a to nebyl tento případ. Potřeboval nějaký čas na rozmyšlenou, vrátil se, je silný, vidím, že je v dobré náladě.“

„Stejně jako u nás všech v týmu to byl prvotní šok. Je to formule 1 a ne globální politika. Ale pro nás, kteří žijeme v tomto mikrokosmu, to byl naprostý šok. Nikdy jsme nic takového nezažili.“

„Musel odejít uvolnit svou mysl a přemýšlet o něčem jiném a pak začít svým způsobem pracovat na těch událostech a snažit se najít řešení, mentální řešení pro sebe.“

„Všichni jsme byli rozčarovaní, protože tento sport milujeme kvůli stopkám, které nikdy nelžou a kvůli té čestnosti, která v tom je. A on byl v neděli jasně nejlepším mužem na trati, ba co více, on dominoval celému závodu. A pak ho o to připravilo rozhodnutí jediného člověka v rozporu se všemi pravidly. Je těžké to nějakým způsobem strávit.“

Wolff uvedl, že Mercedes vítá změny v rozhodování F1, které včera oznámil prezident FIA.

„Myslím, že nejdůležitější je, abychom se posunuli dál. O závodě v Abú Dhabí se hodně diskutovalo, a to ze správných důvodů, protože to, jak skončila velká cena, není způsob, jakým by mělo skončit mistrovství světa formule 1. Ale FIA zavedla několik dobrých nových struktur a my z toho máme radost.“