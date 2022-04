Nikdo z výrobců motorů výrazně neztrácí, říká FIA

FIA letos zmrazila vývoj pohonných jednotek. Pokud by někdo na konkurenci výrazně ztrácel, řešilo by se to. Podle FIA to však není nutné.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Vývoj pohonných jednotek byl už z velké části zmrazen. Zbývá jen motorgenerátor MGU-K, baterie a řídící elektronika hybridního systému. Vyvíjet je lze do konce srpna. Pokud by se ukázalo, že některý z výrobců výrazně ztrácí, FIA by zasáhla. „Žádný ze čtyř výrobců nemá v současné době problémy, výkonnost je podobná,“ řekl šéf technického oddělení FIA Nicolas Tombazis italskému deníku La Gazzetta dello Sport. „Když jsme diskutovali o zavedení zmrazení, stanovili jsme, že pokud bude mít někdo potíže, všichni se v dobré víře zavážou, že budou diskutovat o tom, jak problém vyřešit, a třeba umožní nějaký vývoj. Není zájem odsoudit někoho na čtyři roky.“ FIA už pracuje na nových pravidlech pro rok 2026. „Není ideální zmrazit motory na dlouhou dobu, ale museli jsme to udělat, protože vývoj těchto jednotek a (současně) těch, které budou zavedeny v roce 2026, by byl pro výrobce neudržitelný.“