Nikdo si ani po testech nebude moci být ničím jistý, říká Vowles

V Bahrajnu dnes startují letošní předsezonní testy, které budou pokračovat až do pátku.

Jak už bývá zvykem, týmy během testů neukazují svoji opravdovou rychlost, takže se na základě těchto příprav jen velmi těžko usuzuje, jak na tom který tým je. A byť jsme byli v minulosti svědky jasných náznaků rychlosti některých týmů, zmínit můžeme třeba stáj Brawn GP v roce 2008, z letošních testů toho podle šéfa Williamsu Jamese Vowlese příliš nevyčteme.

„Nemyslím, že by někdo z Bahrajnu odjel s nějakou jistotou. To je však skvělé a přesně to v tomto sportu chceme. Nedokážu předpovědět, kdo vyhraje šampionát nebo jak se bude vyvíjet situace ve středu pole... To je to, co od tohoto sportu chci,“ uvedl Vowles, jehož slova cituje web GPblog.com.

„Zjistíme akorát, zda se naše auto chová slušně a zda je spolehlivé. Jinak se obávám, že se rozložení sil dozvíme až v kvalifikaci v Melbourne,“ dodal britský inženýr s ohledem na úvodní velkou cenu sezony, která se pojede v polovině března v Austrálii.