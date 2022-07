Nikdo neví, zda nám změna pravidel pomůže, zní z Mercedesu

FIA chce v příštím roce změnit pravidla ve snaze vyřešit poskakování – úpravy se dotknou především podlahy a difuzoru. Většina týmů je proti a říká, že se pravidla mění kvůli Mercedesu. Ten to to odmítá.

„Některé týmy chtěly změnu, některé nechtěly,“ řekl na tiskové konferenci FIA šéf traťových operací Mercedesu Andrew Shovlin.

„Jako týmy to asi všichni dokážeme zmírnit, ale pokud chceme, aby auta skutečně jezdila jiným způsobem, budeme mít s těmito pravidly vždy auto, se kterým budete chtít jezdit velmi blízko povrchu trati.“

„Letos došlo k několika významným nehodám, kdy vůz dosedne na prkno, jezdec ztratí kontrolu, přejede přes obrubník a náraz vozu do země pak skutečně způsobil, že ve velké rychlosti narazil do bariéry. Je to otázka bezpečnosti stejně jako pohodlí.“

Podle Christiana Hornera přichází změny pozdě, protože vozy pro příští rok se už vyvíjí.

Shovlin uvedl, že finanční dopad změn je „prakticky nulový“, ale přiznal, že by rád, aby se celá záležitost vyřešila a pravidla byla schválena.

„Náš postoj k FIA byl vždy takový, že jako tým si musíme své problémy vyřešit sami. A to jsme si stanovili jako cíl od prvního dne a jsme si celkem jistí, že bychom tohoto cíle mohli dosáhnout. Proto říkám, že pro nás je hlavní věcí, že v tom chceme mít prostě jasno.“

„Ale realita je taková, že tato auta budou vždy jezdit blízko země, vždy budou bouchat o trať. Můžete to zmírnit a zlepšit, ale pokud to chceme skutečně zásadně změnit, bude to vyžadovat změnu předpisů.“

Nevíme, jestli nám změna pravidel bude vyhovovat

Horner také uvedl, že jde o lobing a že se pravidla mění kvůli jednomu týmu. „Jako Mercedes nevíme, jestli nám změna předpisů bude vyhovovat,“ řekl Shovlin a připomenul změnu, která nastala vloni. FIA tehdy provedla změny také v oblasti podlahy, aby měly vozy méně přítlaku – opatření souviselo s vlivem vývoje vozů (a tedy větším přítlakem) na pneumatiky Pirelli, které se zásadněji neměnily.

„Když si vzpomenete na přelom let 2020 a 2021, nevěděli jsme, že změna předpisů poškodí vůz s nízkým sklonem, jako je ten náš, a téměř neovlivní vůz s vysokým sklonem. Rozhodně nejsme v pozici, kdy bychom říkali, že změna regulace bude určitě ve prospěch Mercedesu.“

„Náš postoj by byl takový, že pokud chceme vyřešit některé zásadní problémy, tak toho nedosáhnete, když necháte pravidla na pokoji. Ale když toto pravidlo přišlo v roce 2020 z bezpečnostních důvodů, Red Bull se proti němu nestavěl, Ferrari se proti němu nestavělo, ale co je důležité, Mercedes proti této změně nebyl. Ale stalo se to, že nám to nevyhovovalo.“