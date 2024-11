Nikdo jiný než Verstappen by s vozem Red Bullu letos titul nezískal, tvrdí Marko

Konzultant Red Bullu Helmut Marko souhlasí s názorem Maxe Verstappena, podle kterého by se stal letos šampionem i v případě, že by závodil pro konkurenční McLaren.

Max Verstappen se po zisku letošního titulu, který si dva závody před koncem sezony definitivně pojistil pátým místem ve Vegas, nechal slyšet, že by se v tomto roce stal šampionem, i kdyby závodil pro konkurenční McLaren.

A co víc, podle slov Nizozemce by titul získal s větším přehledem, přičemž podobné by to údajně bylo i v případě, že by hájil barvy Ferrari.

Ačkoliv jde o názor, se kterým ne všichni souhlasí, najde se i sousta těch, kteří s tímto výrokem souzní. Patří mezi ně i poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko.

„Ano, v tom má určitě pravdu,“ uvedl Marko pro rakouské zpravodajské médium OE24.

„Zároveň platí i to, že by pro nás nikdo jiný než Max titul nezískal. Rozhodně neměl nejlepší auto. V roce 2025 pro něj musíme postavit správné auto, pak se Max předvede. To znamená vůz, který není tak nevyzpytatelný, jako ten současný, a bude neustále na špici,“ dodal bývalý pilot F1.