Nico Rosberg a Ralf Schumacher zkritizovali Landa Norrise

Lando Norris vybojoval ve Spa pole position, když v sobotní kvalifikaci o necelou desetinu sekundy pokořil týmového kolegu Oscara Piastriho. Brit tak měl dobrou šanci k tomu, aby zredukoval náskok Australana v hodnocení jezdců.

Realita však byla jiná. Hned po restartu, který následoval více než hodinu po původně naplánovaném startu závodu, Norris o vedení přišel, když jej na rovince Kemmel překonal Piastri. Norris se za to dočkal kritiky ze strany bývalých pilotů F1 Nika Rosberga a Ralfa Schumachera.

„Norris to neprovedl optimálně. Při startu jsem měl pocit, že trochu zaspal, zatímco Piastri byl hned za jeho převodovkou. Když pak vyrazil, nedokázal Piastriho překvapit,“ prohlásil Nico Rosberg pro Sky Deutschland.

Podobný názor měl i Ralf Schumacher, který Norrisovo počínání označil za málo chytré.

„Kdyby to Lando udělal trochu chytřeji, měl by prostor, který potřeboval. Byl příliš pomalý, pak měl v první zatáčce přetáčivost a pak už to pro Piastriho bylo relativně snadné,“ podotkl bývalý pilot Williamsu či Toyoty s tím, že Norrisovi podle něj příliš nevyšlo ani výjezdové kolo po přezutí na pneumatiky do sucha.

„To vše je pro Norrise typické. Hamilton nebo Verstappen by takové chyby neudělali,“ dodal ještě na adresu Norrise Rosberg.

Piastri tak po belgickém víkendu navýšil náskok v šampionátu na 16 bodů.