Nico Hülkenberg se ve 239. závodě dočkal prvních stupňů vítězů ve formuli 1

Nico Hülkenberg se konečně dočkal! 15 let a 239 startů po svém debutu se v letošní Velké ceně Velké Británie poprvé ve formuli 1 postavil na stupně vítězů! Jeho úspěch je o to působivější, že na třetí místo se v deštěm poznamenaném závodě na Silverstonu propracoval po startu z 19. pozice na roštu!

Dnes 37letý Hülkenberg ve formuli 1 debutoval v roce 2010 za Williams. Hned v premiérové sezóně získal talentovaný pilot v Brazílii svou první (a dosud jedinou) pole position. Během kariéry následně závodil za Force Indii, Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin a Haas, než se pro letošní sezónu vrátil do Sauberu.

V roce 2015 si odskočil do vytrvalostních závodů a hned na první pokus v kategorii LMP1 vyhrál v barvách továrního Porsche celkové pořadí 24 hodin Le Mans. Prvního velkého úspěchu ve formuli 1 ale dosáhl až dnes.

V juniorských šampionátech přitom vyhrával všechno, co šlo. 2005 šampion formule BMW ADAC. 2006-07 šampion A1 Grand Prix. 2007 třetí v Eurosérii F3 a vítěz závodu F3 Masters. 2008 šampion Eurosérie F3 a 2009 šampion GP2.

A jak se zrodil dnešní úspěch? Už po prvním kole si vydělal osm pozic i díky jezdcům, kteří po zahřívacím kole před startem zajeli do boxů. Po čtrnácti kolech byl pátý, když na situaci s deštěm vydělal spolu s Lancem Strollem a Pierrem Gaslym.

Ve 35. kole se dostal před Strolla na příčku zajišťující stupně vítězů, na které už zůstal až do cíle.

15 let po svém prvním startu ve formuli 1 a o 239 závodů později tak mohl Hülkenberg poprvé v kariéře vystoupit na třetí místo stupňů vítězů.

Úspěch je to také pro tým Sauber, který naposledy na stupních vítězů byl v roce 2012, kde v Japonsku dojel také třetí Kamuj Kobajaši.

„Je to dobrý pocit. Čekali jsme na to dlouho, co? Vždycky jsem ale věděl, že to máme někde v sobě. To byl závod. Prakticky z posledního místa, stejně jako minulý víkend,“ připomenul Hülkenberg v televizním rozhovoru, odkud jej cituje Sky Sports F1, minulý závod v Rakousku, kde také po startu z poslední řady dojel na bodované deváté pozici.

„Abych byl upřímný, je to surrealistické. Nejsem si jistý, jak se to všechno stalo, ale byly to šílené a proměnlivé podmínky.

„Po většinu závodu to byl boj o přežití. Myslím, že jsme zkrátka dělali správná rozhodnutí se správnými pneumatikami v pravou chvíli a nedělal jsem chyby, je to neuvěřitelné.

„Asi až do poslední zastávky jsem to popíral, když jsem pak ale slyšel, že jsme tím jedním kolem navíc na Lewise (Hamiltona) něco získali, řekl jsem si: 'Dobře, tohle je fajn, tohle mi dává trochu prostoru k nadechnutí'.

„Pak nás ale celkem rychle stahoval, takže tlak tam byl. Byl to náročný závod, ale nezklamali jsme, neudělali jsme žádné chyby a jsem samozřejmě velmi, velmi šťastný. Myslel jsem si, že ze sebe před domácím publikem vydá všechno, ale já si říkal 'Promiňte kluci, ale je to taky můj den'. Jsem velmi šťastný.“