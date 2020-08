Nico Hülkenberg dostane druhou šanci. Pérez je stále pozitivní

Minulý týden uplynulo 20 hodin mezi tím, kdy se Hülkenberg dozvěděl, že možná pojede závod za Racing Point a okamžikem, kdy usedl do vozu. Němec odjel tréninky a kvalifikaci, ale do závodu ho nepustil technický problém.

Tentokrát se opět čekalo na potvrzení až do pátku. Sergio Pérez by totiž podle (nejasných) britských pravidel mohl opustit karanténu. Pro návrat do paddocku ale potřeboval negativní test na koronavirus a ten nemá. Jeho test dopadl opět pozitivně. Tým potvrdil, že Pérez se jinak cítí dobře.

„Minulý víkend to byl skutečný krok do neznáma,“ uvedl Hülkenberg. „Byl jsem několik let mimo tým a řídil auto, které jsem nikdy předtím neřídil. Minulý týden jsem se hodně naučil o RP20 a jsem připraven tento víkend využít své zkušenosti. Závod na stejné trati věci trochu usnadňuje a tým odvedl skvělou práci, aby mi pomohl získat rychlost. Myslím, že tento víkend můžeme bojovat o body, což je určitě můj cíl. Chti také Checovi popřát brzké uzdravení.“

Šéf týmu Otmar Szafnauer si pochvaluje Hülkenbergovu práci minulý týden. Podle něj je samozřejmě škoda, že nemohl startovat do závodu, ale „celá jeho tvrdá práce bude pro tento víkend velmi užitečná.“