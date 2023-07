Nicholas Latifi minimálně dočasně ukončuje závodní kariéru. Bude studovat

Nicholas Latifi dnes po více než půlroce od konce u Williamsu oznámil své další plány. Zavedou ho mimo závodní okruhy.

Nicholas Latifi skončil na konci loňského roku ve formuli 1. Williams ho nahradil Sargeantem a v jiném týmu kanadský pilot sedačku nesehnal. Z formule 1 odešel po třech sezonách, ve kterých odjel 61 závodů.

Latifi dnes na sociálních sítích uvedl, že se bude věnovat studiu. Byl přijat na London Business School, na které bude usilovat o titul MBA.

„Už na začátku roku jsem se rozhodl, že v roce 2023 nebudu mít žádné závodní plány,“ vysvětlil Latifi na sociálních sítích.

„Rozhodně to byl zvláštní pocit, když jsem neměl stejnou rutinu, v jaké jsem byl více než polovinu svého života. S vědomím, že letos nebudu sedět za volantem závodního vozu, jsem samozřejmě začal přemýšlet o tom, co bych mohl dělat dál, ať už by to zahrnovalo závodění, nebo něco úplně jiného.“

„Rozhodl jsem se, že si pro nejbližší budoucnost chci vzít nějaký čas a věnovat se jiné cestě a zaměřit se na jinou dráhu.“

„Když jsem vyrůstal, vždy jsem se zajímal o svět obchodu a říkal jsem, že je to něco, co bych studoval na univerzitě, kdybych se nestal závodním jezdcem. S tímto vědomím a s vědomím, že si možná dám od závodění pauzu, jsem se rozhodl, že chci získat titul MBA a zaměřit se na něco, co by změnilo další etapu mého života.“

„Studium MBA bylo vždy něco, o čem jsem uvažoval po skončení závodního života, i když by to bylo až po třicítce nebo čtyřicítce.“

Na London Business School nastoupí Latifi příští měsíc.

„Věděl jsem, že po závodění přijde jiný život, a rozhodl jsem se, že teď je ten správný čas se na něj připravit. Nemusí to nutně znamenat, že se navždy loučím se závodním světem. Závodění bylo mým životem od mých 13 let a stále je to něco, co mě nesmírně baví. V této sezóně jsem ještě nevynechal sledování žádného závodu F1.“

Latifi odjel tři sezóny za Williams. Nejlepším umístěním bylo sedmé místo z Velké ceny Maďarska 2021. Nejvíce se ale asi zapsal do paměti fanoušků v témže roce v Abú Dhabí, když boural. Následný výjezd safety caru spustil vlnu kontroverzních rozhodnutí, po kterých se stal mistrem světa Max Verstappen. Latifi přiznal, že mu poté chodily výhružky.

Předtím závodil mimo jiné ve formuli 2, ve které odjel tři celé sezóny – nebo dokonce čtyři, pokud budeme počítat i předešlý šampionát GP2. Nejlépe byl Latifi celkově druhý ve své poslední sezóně. V roce 2019 ho ve formuli 2 porazil Nyck De Vries.