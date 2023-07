Ničeho se nebojím, hlásí před návratem do F1 Ricciardo

Daniel Ricciardo se před comebackem do F1, který proběhne již tento víkend v Maďarsku, nechal slyšet, že nemá žádné obavy.

Daniel Ricciardo se vrací na místo činu. Tak by se dal označit návrat Australana za volant vozu AlphaTauri, tedy týmu, pro který (tehdy ještě pod názvem Scuderia Toro Rosso) závodil v letech 2012 až 2013.

Od odchodu Ricciarda z italské stáje se toho v jeho kariéře událo mnohé. Především díky angažmá u Red Bullu se vypracoval mezi přední jezdce F1 a připsal si i osm vítězství.

To poslední z nich Australan oslavil již v barvách McLarenu, tedy v rámci angažmá, které mu nevyšlo do takové míry, že jej britský tým předčasně vyplatil ze smlouvy.

Pro letošní sezonu Ricciardo proto přijal roli rezervy u Red Bullu, ale nakonec mu tato pozice přihrála další šanci v F1 – s AlphaTauri.

Vzhledem k tomu, že italský tým prožívá mizernou sezonu (v 10 závodech získal pouhé 2 body), je si Ricciardo vědom toho, že nejspíš nebude mít šanci bojovat o přední příčky, jak byl po většinu kariéry v F1 zvyklý.

„Těším se na to. Je to určitě výzva – skočit do auta a dostat se do toho. Mám ale také pocit, že jsem toho za posledních pár let hodně prožil, takže se opravdu nebojím ničeho, co mě čeká,” uvedl Ricciardo pro oficiální YouTube kanál F1.

Australan si po nedávné GP Británie, v rámci testu pneumatik Pirelli, vyzkoušel aktuální vůz Red Bullu, který dominuje celé sezóně. V kontextu toho je mu jasné, že jízda s monopostem AlphaTauri nebude úplně srovnatelná.

„Uvědomuji si, že tohle auto bude mít svoje limity. Možná nebude nabízet takovou přilnavost jako Red Bull, se kterým jsem jel před několika dny, ale pokud bude relativně vyvážené, pak je to něco, s čím mohu pracovat,“ věří 34letý Ricciardo.

„Očekávají se výsledky, výkony, ale myslím, že dokud nesednu do auta, je těžké je definovat. Myslím, že do letní přestávky na mě nebude vyvíjen tlak. Nemyslím si ale, že bych měl pomalý start,“ nemá zkušený Australan obavy.