Nic se pro nás nemění, říká Marko k novému partnerství mezi Hondou a Astonem Martin

Poradce Red Bullu Helmut Marko se vyjádřil k novému partnerství mezi Hondou a Astonen Martin.

Hlavní zprávou ze světa F1 posledních dní je oznámení spolupráce mezi Hondou, jakožto dodavatelem pohonných jednotek, a týmem Aston Martin, která začne s nástupem nové generace motorů v roce 2026.

K čerstvě oznámenému partnerství se nyní vyjádřil Marko Helmut, konzultant Red Bullu, který bude motory Honda (pod názvem Honda RBPT) pro oba své týmy (samotný Red Bull a AlphaTauri) odebírat až do konce ročníku 2025.

„Pro nás se tím nic nemění. Rozhodli jsme se postavit vlastní motor poté, co Honda oznámila, že v F1 úplně skončí. Ve skutečnosti to chtěli udělat do roku 2022. Abychom se nestali opět závislými, učinili jsme tehdy toto rozhodnutí,“ uvedl Marko v rozhovoru pro Motorsport Magazin.

„Bylo to od nás odvážné a také nákladné rozhodnutí. V tuto chvíli se však divizi Red Bull Powertrains daří velmi dobře. Jedeme podle plánu. Všechny postavené motory jsou víceméně na očekávané úrovni,“ přiblížil bývalý jezdec F1, který s Red Bullem na různých úrovních spolupracuje prakticky již tři dekády.

„Pro nás to takhle funguje dobře, takže neexistuje možnost, že bychom s Hondou zůstali. Jednalo se o možné spolupráci, ale nedokázali jsme se s Hondou dohodnout na tom, kdo co bude dělat. Takže vznikla tato situace a my teď máme jako partnera Ford. Nemají samozřejmě žádné zkušenosti se současnou formulí 1, ale mohou hodně přispět v oblasti baterie,“ řekl Marko, který rovněž promluvil o tom, co by měl Aston Martin od spolupráce s Hondou očekávat.

„Honda je v komunikaci o svém motoru velmi restriktivní. Duševní vlastnictví a vše, co s tím souvisí, patří společnosti Honda. Podrobné informace nedostáváme.“