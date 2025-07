Nic se nezměnilo, reaguje Verstappen na dotazy ohledně své budoucnosti

Italská verze Sky Sports přišla s informací, že Verstappen je blízko přestupu k Mercedesu. Spekulace podněcuje i fakt, že George Russell stále nemá prodlouženou smlouvu pro příští rok.

Podle jiných zdrojů sice nějaké diskuse mezi Mercedesem a Verstappenem probíhají, ale situace rozhodně není tak horká. Například Erik van Haren z De Telegraaf, který má dobré informace z okolí Maxe Verstappena, včera napsal: „O Maxovi Verstappenovi a Mercedesu se opět šíří spousta historek a fám. Zájem ze strany Mercedesu je, a to je také známo, ale podle mých informací neexistuje žádná oficiální nabídka, a Verstappen tedy neřekl ‚ano‘. Ve skutečnosti se oproti minulému týdnu nic nezměnilo,“ uvedl na sociální síti X.

Nic se nezměnilo, řekl Verstappen

„Abych byl upřímný, nemám co dodat oproti tomu, co jsem řekl minulý týden,“ uvedl Verstappen, kterého cituje racingnews365.com.

„Všechno, co jsem ten týden řekl, je stále stejné. Z mé strany se nic nezměnilo.“

Minulý týden v Rakousku se Verstappen zase odvolával na svá slova z loňského roku.

„Jo, myslím, že o tom nemusíme mluvit. Nevím, chcete, abych zopakoval, co jsem řekl loni? Já nevím. Je to stejná odpověď. Už si ani nepamatuju, co jsem říkal loni, vážně. Ale znovu opakuji, že na to opravdu nemyslím. Jen na to dobře jezdit, snažit se posouvat výkonnost a pak se soustředíme na příští rok.“

Občas se objeví také úvahy, že by si mohl Verstappen vzít příští rok volno. V poslední době se hodně věnuje testování GP vozů.

„Určitě budu závodit v F1 a v budoucnu se to pokusím kombinovat s jakýmkoli jiným závoděním, na které se budu moci připravit,“ řekl Verstappen v Silverstonu.

„Chci prozkoumat něco mimo F1, což už dělám s testováním, ale v budoucnu i se závoděním.“

Na otázku, zda bude následovat volno od F1, Verstappen odpověděl: „Ne, ne, určitě ne.“