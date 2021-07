Nic osobního. Red Bull odmítl, že by chtěl pošpinit jméno Hamiltona

Mercedes včera po rozhodnutí sportovních komisařů vydal poměrně ostré prohlášení, ve kterém uvedl, že se vedení Red Bullu snaží pošpinit jméno Lewise Hamiltona.

„V žádném okamžiku jsme v našem podání neřekli, že šlo o úmyslné jednání,“ řekl Horner na tiskové konferenci o nehodě v Silverstonu.

„Je zřejmé, že mezi těmito dvěma jezdci panuje velké napětí. Bojují o největší cíl ve sportu, předchozí den spolu těsně závodili ve sprintu.“

Podle Hornera to byl po celé první kolo závodu těsný souboj. „Myslím, že to byla jediná příležitost pro Lewise, aby Maxe předjel, a on si to uvědomoval, protože si myslím, že jsme ten den měli rychlejší auto. Kdybychom tu zatáčku přežili, užili bychom si v neděli odpoledne značně odlišný závod. To se bohužel nestalo.“

„Je to tak, jak to je. Nyní máme rozhodnutí stewardů a soustředíme se na to, abychom šli závodit a udělali maximum pro to, abychom na trati vybojovali co nejlepší výsledek.“

Horner odmítl, že by on a jeho tým na Hamiltona nějak útočili. „Rozhodně se nejedná o osobní útok na Lewise Hamiltona,“ řekl Horner. „Lewis Hamilton je sedminásobný mistr světa a vše, čeho dosáhl, stojí za ním.“

„Kdyby to byl kterýkoli jiný pilot na startovním roštu, řešili bychom tuto záležitost stejným způsobem, jakým jsme to udělali. Myslím, že mám právo na názor na tento incident, stejně jako všichni ostatní.“

„Samozřejmě, že v té chvíli jsou emoce vysoké, máme tu jezdce, který musí být převezen do nemocnice na preventivní vyšetření po nehodě, která by průměrného člověka určitě odrovnala.“

„Přišli jsme o celý vůz v podmínkách rozpočtového stropu za něco, co stewardi nepovažovali za Maxovu chybu. Takže v tom není nic osobního.“

„Ale i sedminásobný mistr světa může někdy udělat chybu nebo špatný úsudek. V žádném případě to nebylo osobní vůči Lewisovi a bylo by to identické s jakýmkoli jiným jezdcem a jakýmkoli jiným týmem na startovním roštu.“

Prohlášení stewardů odhalilo, že Red Bull provedl simulaci závodní stopy Hamiltona v době incidentu. A to nejen na simulátoru ale i přímo v Silverstonu. Za volant vozu RB15 se posadil Alexander Albon.

Data podle Red Bullu prokázala, že Hamilton nemohl projet zatáčku Copse takovou rychlostí a po takové trajektorii, jakou jel.

„Test byl předem naplánován již před závodem, protože se jednalo o propagační filmovací den s dva roky starým vozem,“ vysvětlil Horner. „Je to také způsob, jak udržet našeho rezervního jezdce v kondici a připraveného na závod. Tento den byl plánován již delší dobu, nebyl nasazen speciálně kvůli rekonstrukci.“

„To, co jsme udělali v průběhu testu, bylo, že jsme Alexe požádali, aby jel podobnou stopu, abychom podpořili simulace, které jsme prováděli v rámci našich simulačních nástrojů, včetně jezdeckého simulátoru, a demonstrovali tak výsledek jízdy po této trati.“

„Lewis by musel brzdit o 23 metrů dříve, aby vůbec zatáčku projel. Max byl na stejné trajektorii jako Charles Leclerc. Výsledek s Charlesem by byl totožný, kdyby Lewis zvolil stejný přístup.“

„Tyto údaje jsme předložili, máme pocit, že jsme byli spravedlivě vyslechnuti. Stewardi měli pocit, že to nejsou v rámci pravidel nové důkazy, a tak to nebylo otevřeno do dalšího slyšení. Akceptujeme to.“