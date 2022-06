Nic nepomáhá, zoufá si Hamilton

Lewis Hamilton (8./13.)

Sedminásobný šampion se se svým vozem trápí i v Kanadě, kde v minulosti sbíral řadu úspěchů. Svému inženýrovi si skrze rádio stěžoval, že je auto neřiditelné.

„Nic z toho, co s autem děláme, nefunguje. Zkoušeli jsme rozdílná nastavení. S Georgem jsme ve druhém tréninku nasadili dva různé set-upy. Musím si počkat, jak se cítil on, ale pro mě osobně to byla katastrofa.

Zdá se, že čím víc se snažíme s autem něco udělat, je to jen horší. Budeme na voze pracovat, ale zásadní změny nejsou možné. Tohle není ten Montreal, který znám. Nikdy jsem se tu necítil tak špatně. Snad se nám podaří s tím přes noc něco udělat. Ale na celkovém charakteru vozu těžko něco změníme,“ řekl Hamilton.

George Russell (6./7.)

Mladý Brit si okruhu Gillesa Villeneuva užívá. Přiznává však, že ve voze W13 jde o brutální zážitek.

„Jezdit po zdejším okruhu je zábava. Je to trať ze staré školy, hodně náročná a má hrbolaté obrubníky. Co se naší rychlosti týče, nemohli jsme být spokojeni. Ve srovnání se špicí hodně ztrácíme. Ujíždějí nám i ostatní, třeba Fernando a Sebastian.

Poskakování nás stále neopustilo. Je to brutální. Nemůžeme tu jezdit stejným způsobem jako v minulosti. Musíme se zlepšit. Rádi bychom se kvalifikovali jako třetí nejlepší tým, ale nebude to snadné,“ přiznal Russell.