Nic nepomáhá, zoufá si Hamilton

Lewis Hamilton (7./13.)

Zakončit den hluboko ve středu pole si 37letý Brit jistě nepřál. Na prvního Leclerca Hamilton nabral 1,5sekundové manko. Pilot Mercedesu nijak neskrývá svou frustraci. Stříbrné šípy stále trápí poskakování vozu. Mercedes se potíže snaží minimalizovat, zatím však bez výraznějšího výsledku.

„Nic z toho, co jsme na autě změnili, zatím nepřineslo změnu. To je na tom to nejhorší. Když vůz přenastavíte, plní vás to optimismem. Pak se ale ukáže, že to bylo k ničemu.

Před druhým tréninkem jsme provedli nějaké ladění a pak se ukázalo, že první trénink byl lepší. Je to zkrátka složité auto. Nic moc s tím teď nenaděláme. Taková je zkrátka situace. Vůz je, jaký je, a my jezdci se s tím musíme nějak sžít.

Je to frustrující. Snažíte se jet na maximum, dáváte do toho všechno. Myslíte si, že jste zajeli dobré kolo, a pak vidíte, že ztrácíte 1,2 sekundy. Nic příjemného,“ přiznal Hamilton.

George Russell (12./11.)

Podle Russella jsou potíže Mercedesu s poskakováním v Albert Parku zatím nejhorší ze všech letošních závodních víkendů.

„Hodně nás to tu trápí. Z tratí, kde jsme letos zatím jeli, je to tu asi nejvýraznější. Zřejmě se s tím zatím musíme jednoduše smířit, věříme, že současné nastavení je to nejrychlejší, které pro zdejší trať můžeme vymyslet. Ale třeba to tak taky není.

Musíme se znovu ponořit do dat a porozumět jim. Co se nastavení týče, zkoušeli jsme snad všechno. Pokaždé s podobným výsledkem. Je třeba tomu přijít na kloub,“ prohlásil Russell.