Nic nefunguje, říká po pátku v Maďarsku Verstappen

Red Bull má občas v pátek problémy, ale v sobotu se vynoří a Verstappen je ve hře o nejvyšší příčky. Bude tomu tak i na Hungaroringu? Uvidíme. Ve druhém tréninku byl Verstappen až 14. Júki Cunoda obsadil deváté místo.

„Ano, dnešek byl velmi těžký,“ řekl Verstappen, kterého cituje MotorsportWeek. „Měl jsem pocit velmi nízké přilnavosti a auto nebylo vyvážené. Je těžké říct, v čem přesně je problém, nic nefunguje. Musíme to přes noc prošetřit, protože zatím to samozřejmě není náš víkend.“

Verstappen také vysvětlil incident s ručníkem a řekl, že ho obvykle používá k otření potu z obličeje po vystoupení z vozu.

Red Bull dostal od sportovních komisařů varování. Nevadilo jim ani tak to, že Verstappen ručník vyhodil, jako spíše to, že ho ve voze vůbec měl.

„Je to jen ručník, kterým si normálně utíráte obličej, když se vrátíte do boxů. Když jsem vyjel ven, byl stále ve voze. Místo toho, aby mi možná potenciálně létal mezi nohama, což je nebezpečné, sjel jsem z trati a zbavil se ho nejbezpečnějším možným způsobem. Myslím, že komisaři to chápou.“