Nic nefunguje, říká k těžkému maďarskému víkendu Verstappen

Vloni přitom do závodu na Hungaroringu vyrážel Verstappen z třetího místa, v závodě se pak propadl a skončil pátý.

Letos ale Red Bull na nejrychlejší v Maďarsku nestačí. Už v trénincích byl Verstappen nejlépe devátý, v druhém a třetím byl dokonce až ve druhé desítce výsledkové listiny. A na hraně nejlepší desítky se pohyboval i v průběhu kvalifikace, kde v Q3 nakonec zajel pouze osmý čas se ztrátou 356 tisícin na nejrychlejšího Charlese Leclerca.

Rychleji než Verstappen zajeli dokonce i oba piloti Astonu Martin nebo Gabriel Bortoleto ze Sauberu, který bude s Nizozemcem sdílet čtvrtou řadu.

„Vloni jsme byli mnohem konkurenceschopnější. Tento víkend je to už od prvního kola zvláštní. Hodně jsme auto měnili, ale nic nám vlastně neukázalo směr. To je největší problém. Normálně, když toho hodně změníte, tak vám to přinese pozitiva nebo negativa. Teď nic nefunguje. Jako bychom se točili v kruhu. Nic vám nedá nápad, co udělat,“ cituje Verstappena web Motorsport.com.

„Když se podívám na víkend jako celek, myslím, že jsme rádi za Q3, protože jsem byl více mimo top 10 než v ní. Celý tento víkend je náročný. Vpředu i vzadu mi chybí přilnavost. Stejně tomu bylo i v kvalifikaci. Pro mě to nebyl žádný šok, jel jsem s tím, co jsem cítil už celý víkend.

„Přede mnou je pár aut, se kterými možná budu moci trochu bojovat. Ale Lewis (Hamilton) je ještě více vzadu a myslím, že by tam neměl být. Trochu se posune. Uvidíme, co zítra dokážeme my.“

Cunoda nepostoupil z Q1

Těžký víkend Red Bullu potvrdil v kvalifikaci také Júki Cunoda, který po zajetí šestnáctého času vypadl už v Q1.