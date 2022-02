Neztratím důvěru v McLaren, ujišťuje Lando Norris

Dvaadvacetiletý pilot ve středu prodloužil smlouvu u týmu z Wokingu až do roku 2025. Norris tak novým kontraktem navázal na úspěšnou sezonu 2021, ve které se s oranžovým vozem čtyřikrát dostal na pódium.

Fanoušci McLarenu mají pro rok 2022 velká očekávání, příznivci britské stáje doufají v další výkonnostní progres. Nicméně s nástupem nových pravidel by mohlo dojít i k opačnému vývoji, což by se podepsalo i na výsledcích Daniela Ricciarda a právě Norrise.

Mladý Brit však s touto eventualitou počítá a méně konkurenceschopný monopost by ho prý o důvěru v tým nepřipravil.

„Vím, že pro řadu týmů se otevírá možnost dotáhnout se na čelo. My naopak můžeme zpomalit, mně to ale starosti nedělá,“ rozpovídal se Norris pro crash.net.

„Stále věřím v to, že letos nás může čekat dobrá sezona. Pokud se to letos úplně nepovede, neznamená to, že se budeme trápit dalších pět, deset let. Neztratím důvěru ani v případě, že bychom prožili tvrdý rok. A jsem si jistý, že takový vývoj nás nečeká. V příštích dvou až třech letech začneme pracovat v novém větrném tunelu, díky čemuž budeme moci dosáhnout progresu, který nás dotáhne na samé čelo.“

„Moje odhodlání je velmi vysoké a jsem si jistý, že tady budu závodit příští čtyři roky. Jsem odhodlaný příští čtyři roky dělat to, co umím nejlépe, a získávat s týmem dobré výsledky.“