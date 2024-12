Nezpanikařili jsme a zůstali jsme při sobě, říká Verstappen o problémech, kterým letos čelil Red Bull

Staronový mistr světa Max Verstappen v pátek ve Rwandě převzal na galavečeru FIA ocenění za vítězství v mistrovství světa.

Při té příležitosti na pódiu okomentoval, jak ze svého pohledu viděl průběh nedávno skončené sezony, ve které musel čelit podstatně tvrdšímu odporu ze strany svých soupeřů než v předešlém ročníku.

„Letošní sezona, jak jste ostatně mohli vidět i na videu (promítaném na galavečeru, pozn. red.), byla dost nahoru a dolů,“ uvedl Verstappen.

„Měli jsme skvělý začátek roku. Všechno vypadalo skvěle, zejména zvenčí. Jako tým vždycky chápete vaše limity a to, na čem chcete zapracovat... Naši konkurenti pak odvedli skvělou práci, zásadně vylepšili své vozy a hodně nám to ztížili, zejména co se Poháru konstruktérů týká,“ prohlásil dále Nizozemec, jehož Red Bull letos neobhájil prvenství v pořadí týmů a skončil až třetí.

„V polovině sezony jsme měli trochu těžší období, ale i když jsme byli pod tlakem a prožívali těžké chvíle, myslím, že tým opravdu držel pohromadě. Nezpanikařili jsme, což by se v takové situaci mohlo snadno stát,“ dodal 27letý závodník, který v příštím roce může napodobit Michaela Schumachera, a stát se tak druhým pilotem F1 s pěti po sobě vyhranými tituly.